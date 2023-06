Tesla Model 3 si prepara a un grande restyling nel 2023 [RENDER]

Tesla Model 3 si prepara a un grande restyling nel 2023. La berlina elettrica di Tesla riceverà il più importante aggiornamento della sua storia, denominato Project Highland, che porterà novità sia nell’estetica che nella tecnologia.

Tesla Model 3 riceverà il più grande aggiornamento della sua storia

Tesla Model 3 è una delle auto elettriche più vendute e apprezzate al mondo, ma non si ferma mai a migliorare. La casa di Elon Musk ha infatti in programma un importante restyling per la sua berlina a batteria, che dovrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2023. Il progetto, conosciuto internamente come Project Highland, sarà il più grande aggiornamento nella storia della Model 3 e si concentrerà su una semplificazione dei componenti e della complessità dell’interno della vettura, privilegiando le funzionalità più richieste dai clienti Tesla, come il display.

Secondo alcune foto spia pubblicate su Reddit, la Model 3 2024 avrà un nuovo frontale con fari a LED rivisti e un design complessivo in linea con le più grandi Model S e Model X. Il paraurti presenterà un aspetto più pulito grazie a linee dritte e a una presa d’aria leggermente più piccola. Anche i parafanghi anteriori e il cofano saranno ridisegnati.

Tra le altre novità previste con questo aggiornamento ci sarebbero la presenza di illuminazione RGB, la tecnologia steer-by-wire, un nuovo pacchetto hardware per la guida autonoma e un sistema audio aggiornato. Il restyling per la Tesla Model 3 si basa sul rinnovamento della Model S che è stata rilasciata lo scorso anno. Quel restyling ha aggiunto un volante a forma di yoke in stile aereo al posto di uno tradizionale e ha eliminato i pulsanti e le bocchette d’aria tradizionali come parte di un interno minimalista dove il pezzo forte è un display elettronico da 17 pollici. Qui vi mostriamo un render che ipotizza l’aspetto di questo modello che debutterà nel terzo trimestre 2023.