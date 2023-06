Tesla: hacker scopre modalità segreta “Elon Mode” per guida autonoma completa

Tesla non finisce mai di sorprenderci. A quanto pare, le vetture della casa automobilistica di Elon Musk sembrano avere una funzione segreta di guida a mani libere chiamata “Elon Mode”. Lo ha rivelato il famoso hacker che si fa chiamare @greentheonly su Twitter. L’uomo è noto per aver già scandagliato il codice software del produttore di veicoli elettrici e aver scoperto varie funzionalità prima del loro lancio ufficiale. Nell’ultima rivelazione, l’hacker ha svelato la funzione nascosta “Elon Mode” che non richiede alcuna attenzione da parte del conducente durante l’utilizzo del software Full Self-Driving (FSD) di Tesla.

Un hacker ha trovato una modalià segreta chiamata “Elon Mode” che rende le auto di Tesla completamente autonome

Si tratta in parole povere di una vera guida autonoma completa dove il guidatore non deve mai stare attento alla strada, non deve mai toccare il volante e non deve mai dare dimostrazione di avere lo sguardo rivolto alla strada. Sabato, l’hacker ha pubblicato un video su Twitter in cui mostrava di stare testando la funzione segreta di guida autonoma dopo averla trovata e abilitata. È noto che il sistema Autopilot richiede ai conducenti di toccare il volante per confermare che stanno prestando attenzione alla strada.

Inoltre, il sistema valuta costantemente il feed della telecamera interna del veicolo sopra lo specchietto retrovisore per osservare i conducenti e assicurarsi che stiano guardando la strada. Ma @greentheonly ha scoperto in un test di circa 1.00 km che con Elon Mode attivo su un veicolo di proprietà dell’azienda non c’era alcun bisogno di prestare attenzione alla strada. Al momento non è chiaro se la “modalità Elon” arriverà agli utenti abituali del veicolo elettrico, con Musk che lo scorso dicembre ha accennato al possibile debutto di una guida autonoma completa.