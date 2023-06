Tesla Model 3 restyling: le foto spia svelano nuovi dettagli

Tesla Model 3 è una delle auto elettriche più vendute e apprezzate al mondo, ma non è immune dal bisogno di un aggiornamento di metà carriera per restare al passo con la concorrenza e con le esigenze dei clienti. Proprio per questo motivo, la casa di Elon Musk sta lavorando a un restyling del modello, che dovrebbe debuttare entro la fine del 2023.

Pubblicate nuove foto spia di Tesla Model 3 Restyling che dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi

Nelle scorse ore nuove foto spia della Tesla Model 3 restyling sono state pubblicate su Twitter dall’utente The Kilowatts che ha sorpreso alcuni prototipi in fase di test su strada. Le immagini mostrano che il principale cambiamento riguarderà il frontale, dove spiccano i nuovi fari a LED con una forma più affusolata e moderna. Anche il paraurti anteriore sembra essere stato rivisto, con una presa d’aria più ampia. Al posteriore si nota una diversa disposizione interna per le luci.

Per il resto, la Tesla Model 3 restyling dovrebbe mantenere le stesse linee e dimensioni della versione attuale, con una lunghezza di circa 4,7 metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,44 metri. Anche gli interni non dovrebbero subire grandi modifiche, se non qualche dettaglio estetico e funzionale. Sul piano tecnico, la Tesla Model 3 restyling potrebbe beneficiare di una maggiore autonomia e potenza, grazie a batterie più efficienti e a motori elettrici ottimizzati.

Al momento non ci sono dati ufficiali sulle prestazioni e sui consumi del modello aggiornato, ma si presume che possa offrire diverse varianti di trazione posteriore o integrale e di batteria standard o long range. La Tesla Model 3 restyling sarà quindi un’auto ancora più attraente e competitiva nel segmento delle berline elettriche premium, dove dovrà vedersela con rivali come la BMW i4, la Mercedes EQE o la Polestar 2.