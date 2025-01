Una Ford Mustang Fastback del 1967, rimasta abbandonata per oltre 40 anni in un giardino, si è rivelata essere un esemplare estremamente raro e prezioso. Questo modello, parte della seconda generazione della celebre muscle car americana, è stato recentemente riscoperto da John, un appassionato di auto classiche e proprietario del canale YouTube Lost and Found Classics.

Acquistata da un anziano proprietario

Originariamente verniciata in un elegante Acapulco Blue, la Ford Mustang si trovava in condizioni critiche. La carrozzeria era gravemente arrugginita, con molte parti danneggiate o mancanti, mentre l’interno mostrava rivestimenti strappati e componenti deteriorati. Il motore originale, un potente V8 da 6,4 litri in grado di erogare 320 cavalli, era stato sostituito con un motore per camion, compromettendo una delle caratteristiche distintive del veicolo.

Nonostante lo stato di abbandono, John ha deciso di acquistare l’auto dal suo anziano proprietario e di intraprendere un accurato restauro auto. La vera sorpresa è arrivata con il Marti Report, un documento che traccia la storia delle auto Ford d’epoca. Questo rapporto ha rivelato che la Mustang era uno dei soli nove esemplari prodotti con una combinazione unica di colore, pacchetto di finiture e configurazione del gruppo motopropulsore.

Al momento della produzione, questa Mustang Fastback era dotata di optional di lusso come un volante in legno deluxe e un sistema di aria condizionata, caratteristiche decisamente avanzate per l’epoca. La scoperta della sua rarità ha spinto John a intraprendere un complesso processo di restauro, con l’obiettivo di riportare la Ford al suo splendore originale.

Ford Mustang: icona senza tempo

La Ford Mustang, lanciata per la prima volta nell’aprile del 1964, è una delle icone più rappresentative della casa automobilistica americana. Con oltre 10 milioni di unità vendute in sette generazioni, continua a essere un simbolo di stile e prestazioni. Tuttavia, esemplari così rari e ben documentati come questa Fastback del 1967 aggiungono un valore inestimabile per i collezionisti e gli appassionati.

Il restauro di questa Mustang non rappresenta solo un progetto ambizioso, ma anche un tributo alla storia dell’automobilismo. Gli appassionati attendono con entusiasmo il momento in cui questo gioiello tornerà a sfrecciare su strada, riaffermando il fascino senza tempo di una delle auto classiche più amate di sempre.