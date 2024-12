Boreham Motorworks, azienda inglese di Coventry, ha ricevuto l’autorizzazione ufficiale da parte di Ford per rielaborare il leggendario modello Escort RS. Questo progetto esclusivo, che non è un semplice restomod, ha come base un telaio realizzato appositamente, senza utilizzare vetture originali come base di partenza. Il risultato è una vettura che fonde l’aspetto iconico dell’Escort RS con la modernità delle soluzioni tecniche, pur mantenendo il suo spirito originale.

Il modello sarà prodotto in soli 150 esemplari, tutti costruiti su ordinazione e con un prezzo a partire da 295.000 sterline (circa 350.000 euro). Ogni auto sarà un pezzo unico, fedele nei dettagli ma migliorato nelle prestazioni e nella tecnologia. L’auto si distingue per l’eliminazione delle cromature, l’adozione di cerchi e fari moderni con un look vintage, e una riprogettazione degli interni che rispettano l’impostazione originale, senza rinunciare a materiali più attuali.

Sotto il cofano di Ford Escort RS

Il motore rappresenta uno dei punti forti di questa rivisitazione. Due diverse opzioni saranno disponibili: il primo, una versione aggiornata del motore 1.6, portato a 1.8 litri, capace di erogare oltre 180 CV grazie all’iniezione elettronica al posto dei carburatori. Il secondo, più potente, è un motore 2.1 litri da circa 300 CV, che deriva dalla tecnologia moderna e include componenti ricavati dal pieno. A completare il pacchetto, il cambio manuale a quattro marce per il motore 1.8, mentre il motore più potente è abbinato a un cambio a cinque marce.

Questa vettura, progettata per i puristi delle auto d’epoca, si distingue per la sua filosofia di guida autentica, priva di assistenza elettronica come servosterzo o servofreno. Ogni elemento è stato pensato per offrire un’esperienza di guida pura e coinvolgente, proprio come quella della Ford Escort RS originale, ma con le potenzialità di un motore moderno e prestazioni superiori. Boreham Motorworks sta già preparando un altro progetto per la rinascita della Ford RS200 Gruppo B, ampliando ulteriormente la sua offerta per gli appassionati di automobili classiche e ad alte prestazioni.