La Ford Mustang GTD Carbon3 sarà presentata questo fine settimana alla 24 Ore di Le Mans, portando con sé una combinazione di potenza estrema e funzionalità avanzate. Questo modello rappresenta una perfetta fusione di tecnologia e stile, arricchita dal nuovo Performance Pack che ne esalta l’agilità e il carattere unico.

Il Performance Pack è cruciale per le prestazioni della Mustang GTD, permettendole di completare un giro del Nürburgring Nordschleife in meno di sette minuti. Questo pacchetto include alette aerodinamiche, uno splitter anteriore maggiorato, flap sotto il corpo vettura e un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica. Questi elementi lavorano insieme per ridurre la resistenza dell’aria senza compromettere l’aderenza in curva. Inoltre, il Performance Pack comprende il pacchetto Lightweight, che elimina materiali fonoassorbenti e introduce cerchi in magnesio da 20 pollici, insieme a una griglia frontale esclusiva.

Secondo Greg Goodall, Chief Engineer della Ford Mustang GTD, ogni aspetto dell’auto è progettato per eccellere, dalla tenuta in curva alla frenata e accelerazione, grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio e all’aerodinamica attiva. L’abitacolo, ottimizzato per il pilota, include sedili Recaro e un volante ispirato al mondo delle corse, con comandi per la regolazione delle sospensioni e della modalità di scarico.

Sotto il cofano della Carbon3

La ford Mustang GTD è dotata di un motore V8 sovralimentato da 5,2 litri con oltre 800CV, gestito da un cambio a doppia frizione a otto velocità. La nuova vernice Chroma Flame, disponibile di serie, dona alla GTD un aspetto audace e distintivo. La grafica del sistema di infotainment SYNC 4 2, basata sulla tecnologia Unreal Engine, offre un’esperienza visiva all’avanguardia.

Il debutto europeo della Mustang GTD coincide con l’apertura delle candidature per l’acquisto sul mercato europeo, accessibile tramite il sito TheMustangGTD.com. La Mustang GTD Carbon3 è pronta a conquistare Le Mans, incarnando il perfetto connubio tra prestazioni e stile.