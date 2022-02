Un nuovo film dedicato a Enzo Ferrari: il cast è stellare

Un personaggio carismatico come Enzo Ferrari non può che suscitare un interesse a 360 gradi. Anche il cinema gli rende omaggio, con un nuovo film a lui dedicato, diretto dal regista Michael Mann. Nel cast ci saranno l’attore Adam Driver, chiamato ad interpretare il fondatore della Ferrari, e Penelope Cruz, che vestirà i panni della moglie Laura Garello. Il lungometraggio sarà ambientato nel 1957 e farà leva sulle vicende maturate in un periodo cruciale per il Commendatore e per la sua azienda.

Alcune difficoltà economiche, la morte del figlio Dino dell’anno precedente e altre vicende personali lo avevano ferito nel cuore. Enzo Ferrari decise di puntare sulla Mille Miglia, per cercare di risollevare un po’ il morale.

Le sue ambizioni andarono a segno nella mitica gara bresciana, con una splendida tripletta, funestata però dall’incidente di Alfonso de Portago che, per lo scoppio di uno pneumatico, travolse il pubblico con la sua Ferrari 335 S. Fu una tragedia, con la morte di nove spettatori e dei due uomini a bordo della “rossa”. Quell’incidente decretò la fine della Mille Miglia. Base di lavoro e fonte di ispirazione per Michael Mann è stato il libro “Enzo Ferrari – The Man and the Machine” di Brock Yatesnon. Le riprese del nuovo film sul Commendatore inizieranno in primavera.