Un motore V12 sulla Subaru WRX: ora eroga 1000 cavalli

La Subaru è celebre per aver interpretato nel miglior modo possibile le corse nei rally, con motori scattanti e performanti, a quattro o sei cilindri. Lo stesso si può dire per le vetture di punta della gamma stradale della Casa giapponese, per cui è certamente strano immaginarsi una Subaru con un motore V12, che solitamente è un’esclusiva di supercar come Ferrari e Lamborghini, che con questo tipo di unità hanno scritto pagine leggendarie. C’è però qualcuno che ha sentito la necessità di mettere sotto al cofano di una Subaru WRX un motore di questo tipo, una scelta insolita che è stata fatta da un possessore del Canada. Adesso la sua Subaru ha 1.000 CV e canta di felicità.

Il progetto

Questa folle idea è stato documentata passo per passo da Jonathan Proulx sul proprio profilo Instagram, il proprietario del veicolo. Il suo scopo era quello di mettere in panchina il vecchio 3.0 litri a sei cilindri in linea di serie della sua STI del 2009 per un 5.0 V12 derivato dalla Toyota Century. La Century fin dal 1967 è il modello di punta del colosso giapponese, ma non è di certo una sportiva, bensì un’ammiraglia con carattere e personalità. Nella sua configurazione più potente è capace di toccare i 312 CV e i 460 Nm, quindi una potenza specifica di appena 62 CV al litro.

Obiettivo 1.000 CV

L’obiettivo dichiarato sono i 1.000 CV, così il canadese ha deciso di installare due turbo G30-770, delle nuove bielle e dei pistoni più performanti. Verranno aggiunti anche nuovi iniettori Bosch e una centralina MaxxECU Pro per spremere il motore e portare la Subaru WRX al massimo. Proulx sostituirà anche il cambio manuale a 6 rapporti di serie con un automatico a doppia frizione a 7 marce derivato da una BMW 335i. Effettuati tutti questi passaggi, la Subaru non sarà semplicemente una macchina da pista, ma l’idea è di usarla tutti i giorni.