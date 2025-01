Una curiosa trasformazione vede un classico VW Beetle del 1970 reinventato come una fedele replica della celebre Porsche 911. Questo veicolo unico, abbandonato in un fienile dal 2018, è ora in cerca di un nuovo proprietario ed è disponibile su Facebook Marketplace per 7.000 sterline.

La replica di Porsche 911 si trova in UK

Attualmente parcheggiata a Peterborough, nel Regno Unito, l’auto sfoggia tutte le caratteristiche distintive della 911, dalla silhouette iconica al badge Porsche sul frontale, fino alla scritta identificativa sotto lo spoiler posteriore. L’illusione è completata da un tetto in tessuto e finestre laterali che contribuiscono a rendere questa replica sorprendentemente autentica.

Sotto il cofano, però, il cuore della vettura è più modesto: un motore da 1,3 litri accoppiato a una trasmissione manuale, ben lontano dalle prestazioni dell’originale. La vettura necessita di alcuni interventi di manutenzione: il motore si avvia, ma non riesce a mantenere il minimo a lungo. Gli interni, interamente neri, richiedono una pulizia approfondita per ritrovare il loro splendore.

In vendita su Facebook Marketplace

L’acquirente riceverà anche alcuni ricambi e documenti risalenti al 2010. L’attuale proprietario racconta di aver acquistato questa replica a Leicester e di averla guidata fino a Peterborough, dove è rimasta ferma dal 2018. Il prezzo richiesto di 7.000 sterline (circa 8.700 euro) ha già attirato numerosi potenziali acquirenti. A chi piacciono le repliche, fatte abbastanza bene, potrebbe essere un’occasione quasi ghiotta. Chissà che non possa incontrare qualche folle appassionato del marchio che potrebbe ingannare il prossimo con una vettura molto simile all’originale.