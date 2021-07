Tuning vintage: ecco una Mercedes-Benz 280CE con kit Zender e AMG

La Mercedes-Benz Classe E, generazione W123, non è propriamente una delle vetture più gettonate nel mondo delle personalizzazioni, ma ci sono degli esemplari talmente particolari da suscitare molta attenzione. È il caso di una Mercedes-Benz 280CE, verniciata di giallo, con kit estetici sviluppati da Zender e in cui si notano dei particolari AMG. Un modello così non può che conquistare per la sua particolarità e rarità. Attualmente si trova in vendita su eBay, ma siamo sicuri che qualche collezionista se la porterà a breve a casa.

Caratteristiche

Si tratta di una Mercedes-Benz 280CE del 1983 con all’attivo 126.000 km sul contachilometri. L’auto è stata da poco sottoposta a una manutenzione completa, che ha incluso: nuovo liquido dei freni, nuovi dischi e pastiglie dei freni, una nuova pompa della benzina, filtro e nuovi pneumatici. A quanto dichiara il venditore, è stata tenuta in garage per tutta la sua vita ed è in perfette condizioni.

L’esterno è rifinito in giallo con decalcomanie nere, una combinazione di colori che sottolinea bene il suo design scolpito dal kit carrozzeria Zender. Questo pacchetto include di tutto, dai nuovi paraurti a uno spoiler posteriore, che si abbina perfettamente alle ruote monoblocco AMG Aero I per creare un look aggressivo ma coerente con il periodo dal quale proviene. L’auto ha anche molle ribassate H&R con nuovi ammortizzatori per avere una corsa leggermente più bassa.

Gusto particolare

All’interno troviamo un abitacolo rivestito totalmente in pelle nera, mentre si nota la presenza di un volante AMG e delle finiture in legno Zebrano. L’interno nel suo insieme è davvero in ottime condizioni, al pari di quanto afferma il suo legittimo proprietario. Sotto al cofano c’è un motore sei cilindri in linea da 2,8 litri originale. Produce 185 CV (136 kW) e 240 Nm di coppia, mentre scarica la potenza alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a quattro velocità, consentendo all’auto di raggiungere i 100 km/h da fermo in 9,9 secondi e di arrivare a una velocità massima di 200 km/h.