Due gemme dimenticate dell’automobilismo francese sono state scoperte in un casolare di campagna: una Renault Alpine GTA e una Renault R21 Turbo, abbandonate al loro destino ma ancora pronte a raccontare una storia di gloria sportiva degli anni ’80.

Alpine GTA e Renault 21 Turbo: due sportive francesi

Questi due esemplari rappresentano l’eccellenza dell’ingegneria Renault di quell’epoca. L’Alpine GTA, prodotta dal 1984 al 1991, incarnava l’essenza della sportività francese grazie alla sua carrozzeria in fibra di vetro e poliestere. Questo design leggero la rendeva estremamente agile e scattante. Il motore V6 PRV, disponibile in diverse configurazioni di potenza, si integrava perfettamente con una linea aerodinamica innovativa per quegli anni.

La R21 Turbo, invece, non era da meno. Questa berlina ad alte prestazioni, lanciata nel 1987, nascondeva sotto il cofano un energico 2.0 litri turbo da 175 cavalli, capace di spingerla oltre i 227 km/h. Un vero missile travestito da auto familiare, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in poco più di 7 secondi.

Sotto allo stesso rifugio

Il destino ha voluto che questi due gioielli dell’industria automobilistica francese condividessero lo stesso rifugio, dimenticati in un angolo di una proprietà rurale. Nonostante il passare del tempo, le loro forme conservano ancora tutto il fascino di un’epoca in cui le auto sportive francesi erano un punto di riferimento per il segmento delle sportive accessibili.

Il ritrovamento solleva curiosità e interrogativi sulla loro storia. Come sono finite lì? Chi erano i loro proprietari? Quel che è certo è che rappresentano un’opportunità unica per collezionisti e restauratori di salvare due pezzi significativi della storia automobilistica transalpina.

Non si tratta solo di auto abbandonate, ma di testimoni di un periodo d’oro dell’industria automobilistica francese, quando Renault dimostrava al mondo che anche oltralpe si sapevano costruire vetture emozionanti e prestazionali.