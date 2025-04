La Toyota si prepara a ridefinire il segmento delle compatte sportive con la nuova Yaris GR 2025, una vettura che combina potenza, innovazione e un design mozzafiato. Con una potenza massima di 304 CV e una coppia di 400 Nm, questa hot hatch giapponese promette prestazioni eccezionali grazie alla trazione integrale GR-Four, dotata di tre modalità selezionabili per adattarsi a diverse condizioni di guida. La data di apertura delle prenotazioni è fissata per il 6 maggio in Giappone, segno di un’attesa febbrile per un modello che ha già catturato l’attenzione al Tokyo Auto Salon di gennaio.

Gazoo Racing nel suo DNA

La filosofia del Gazoo Racing Team si manifesta in pieno nella variante top di gamma, la RZ High Performance. Questo modello vanta caratteristiche tecniche di altissimo livello, come i differenziali Torsen anteriori e posteriori, freni potenziati con dischi ventilati e pneumatici Michelin Pilot Sport 4S montati su cerchi da 18 pollici. Il risultato è una vettura pronta per affrontare anche le sfide più impegnative, offrendo al contempo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Per gli appassionati più esigenti, Toyota lancerà in autunno l’Aero Performance Pack, un pacchetto che trasforma radicalmente non solo l’aspetto estetico ma anche le prestazioni aerodinamiche della vettura. Questo kit include elementi innovativi come un cofano in alluminio con presa d’aria integrata, appendici aerodinamiche anteriori, feritoie sugli archi passaruota, un sottoscocca ottimizzato e un alettone regolabile sul tetto. Tali soluzioni migliorano sia il coefficiente aerodinamico che la stabilità alle alte velocità, rendendo la Yaris GR 2025 un vero capolavoro di ingegneria.

Uno schema sofisticato

Le modifiche non si limitano all’aerodinamica. Le sospensioni McPherson all’anteriore e multilink al posteriore sono state completamente riprogettate con il contributo del pilota professionista Kazuya Oshima, migliorando la precisione e il feeling di guida. Anche lo sterzo elettrico è stato affinato per offrire una risposta più diretta, mentre i punti di ancoraggio delle sospensioni sono stati irrigiditi per garantire una maggiore stabilità.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla trasmissione. Accanto al classico cambio manuale, debutta un sofisticato cambio automatico a innesti diretti, progettato per cambiate rapide e fluide. Questa tecnologia si dimostra particolarmente efficace nelle scalate di marcia e nelle accelerazioni a pieno gas, offrendo un’esperienza di guida ancora più reattiva e sportiva.

Miglioramenti evidenti

All’interno dell’abitacolo, Toyota ha introdotto miglioramenti ergonomici come un tunnel centrale ridisegnato e un poggiapiedi più ampio, pensati per garantire il massimo comfort durante le sessioni di guida più intense. Ogni dettaglio è stato curato con precisione per creare un ambiente che rifletta la filosofia di eccellenza del marchio.

La Yaris GR 2025 rappresenta un equilibrio perfetto tra tecnologia avanzata e tradizione sportiva, consolidando il suo ruolo di leader nel panorama delle compatte ad alte prestazioni. Grazie a un design innovativo, prestazioni straordinarie e un’attenzione maniacale ai dettagli, questa vettura è destinata a conquistare gli appassionati di tutto il mondo.