Michelin Pilot Sport 5 e Primacy 4+: prestazioni durature

Il mondo degli pneumatici si evolve di pari passo con quello dell’automotive, e tra i costruttori più attenti alle esigenze degli automobilisti c’è sicuramente Michelin. Il Brand del famoso omino da sempre è foriero di innovazioni e, per il 2022, ha portato in gamma due tipologie di coperture decisamente interessanti, che rispondono ai nomi di Pilot Sport 5 e Primacy 4+.

I pneumatici Michelin rispondono alle esigenze attuali

Se lo scorso anno ha visto Michelin incrementare le vendite, rispettivamente, del 10,8% e del 18,8% per il comparto auto e moto, in confronto al 2020, molto lo si deve all’attenzione del Brand per le esigenze green del consumatore e nel fornire tutte le informazioni possibili sul prodotto. Infatti, ad oggi 8 acquirenti su 10 vanno alla ricerca di pneumatici sostenibili e, 7 su 10, si informano per un periodo di circa una settimana in rete prima di procedere all’acquisto. Se poi ci mettiamo che i consumatori vogliono un Marchio Premium come garanzia di validità del prodotto, ecco che Michelin ha tutte le caratteristiche per continuare ad ampliare la sua platea di consumatori affezionati.

Michelin Pilot Sport 5: sportivo e duraturo

Partiamo per la novità Michelin destinata agli automobilisti dal piglio sportivo, il Pilot Sport 5, si tratta di uno pneumatico previsto in diverse misure, che vanno dai 17 pollici fino ai 21 pollici, pensato per prolungare le prestazioni straordinarie del Pilot Sport 4 vanta una grande attenzione anche al lato estetico, con un effetto velluto sulla spalla esteso e migliorato in cui si nota in maniera più importante il nome del Marchio e la gamma dello pneumatico.

Oltre ai canali da 1,6 mm, ci sono 3 pozzetti a profondità crescente per tenere sotto controllo l’usura della gomma, in modo da poterla sfruttare fino alla fine, considerando che è un prodotto progettato per garantire grande efficacia in tutto l’arco della sua vita. In effetti, portando a fine ciclo ogni pneumatico ogni anno si risparmierebbero 128 milioni di coperture, 6,2 tonnellate di Co2, e 6,9 miliardi di euro. Rispetto ai competitor, il Pilot Sport 5 è leader nel confronto in tutti i parametri previsti, da nuovo, mentre da usurato ha ottenuto il podio per le prestazioni sul bagnato, dove ha subito un netto miglioramento rispetto al Pilot Sport 4.

Michelin Primacy 4+: sul bagnato è una garanzia

Pensato per auto e SUV, con misure che vanno dai 16 ai 21 pollici, il Primacy 4+ è un prodotto Michelin che, anche da usurato, risulta leader sul bagnato in confronto ai prodotti concorrenti, grazie al suo battistrada bimescola con 2 mescole sovrapposte. E’ un prodotto dalla eccellente durata chilometrica per via dell’area di contatto massimizzata e la capacità di distribuire in maniera uniforme le forze di accelerazione, frenata, e sterzata.

La gamma Michelin è sempre più estesa

Con questi 2 prodotti Michelin va a migliorare ulteriormente una gamma in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Infatti, le ePrimacy si rivolgono ai guidatori di auto elettriche, con specifiche pensate per questi modelli, e le 4 stagioni, le Crossclimate 2, da quest’anno hanno anche la variante pensata per i camping. Sul fronte delle coperture sportive poi, ce n’è per tutti i gusti, fino ad arrivare alle Pilot Sport Cup 2R pensate per chi utilizza spesso auto prestazionali in circuito.