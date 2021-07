Toyota Yaris Energy: prezzo e dotazione del nuovo allestimento

Mentre l’offerta di marca saluta l’arrivo della attesissima versione Cross, che in Italia viene proposta in cinque livelli di allestimento ed esclusivamente con alimentazione Full Hybrid, Toyota opera una modifica nell’offerta di Yaris. La vendutissima quarta generazione della “segmento B” del colosso giapponese, costantemente ai primi posti per numeri di vendita in Europa e sul nostro mercato nonché eletta Auto dell’Anno 2021, opera un passaggio di testimone nella propria lineup di fascia superiore per dotazioni.

Si tratta, nella fattispecie, del debutto commerciale della declinazione Energy, che di fatto sostituisce l’allestimento Premiere, ovvero la variante “alto di gamma” fra le versioni che nel 2020 costituivano la lineup Yaris di esordio commerciale (Active, Trend, Dynamic, Lounge, Style, GR e, appunto, Premiere).

Gli equipaggiamenti

Nel dettaglio, la configurazione Energy – proposta, come indica il configuratore online ufficiale di Toyota, a 22.800 euro anziché 26.150 euro e, con l’adesione al finanziamento “Toyota Easy”, con rate mensili che partono da 137 euro per 48 mesi e Valore futuro garantito corrispondente alla rata finale – conferma un’immagine sportiva-premium che si armonizza in maniera piacevole con l’impostazione estetica, di immagine e funzionale della quarta serie della “compattissima” full hybrid e sviluppata sulla nuova piattaforma modulare Toyota New Global Architecture Tnga-B.

Di seguito una completa panoramica sulle dotazioni.

Cerchi in lega da 17” in finitura nero lucido, con pneumatici da 205/45 R 17;

Sistema PLCA-Parking and Lane Change Assist di assistenza alle manovre di parcheggio e cambio di corsia, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori provvisti di funzione anti-collisione, dispositivo di monitoraggio degli angoli ciechi ed RCTA-B (Rear Cross Traffic Alert Brake) di avviso della presenza di ostacoli posteriori con frenata automatica;

Gruppi ottici anteriori Full Led;

Fanaleria posteriore a Led “Light Guide”;

Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili a comando elettrico e gusci in tinta Tokyo Fusion Color;

Finestratura posteriore oscurata;

Alzacristalli elettrici anche posteriori;

Battitacco;

Climatizzatore automatico bi-zona;

Display multi-informazioni da 4.2” e tachimetro digitale “binhocular” nel quadro strumenti;

Head-up Display;

Illuminazione “ambient” nell’abitacolo;

Rivestimenti interni in tessuto nero con accenti in pelle e cuciture in tinta “Tokyo Fusion”;

Pulsante di avviamento “Push Start”;

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza;

Display touch da 8” per la visualizzazione ed il controllo delle funzioni infotainment;

Impianto audio premium JBL ad otto altoparlanti;

Sistema di ingresso a bordo ed avviamento “Smart Entry & Start System” senza chiave;

Specchio retrovisore interno a sistema elettrocromatico anti-abbagliamento;

Caricabatterie ad induzione (wireless) per smartphone;

Tinte carrozzeria disponibili: Dark Grey Met, Dark Blue Met.

Dotazioni standard

Per completezza, indichiamo gli equipaggiamenti adottati da Toyota Yaris di quarta generazione a partire dall’allestimento “Active” di ingresso in gamma.