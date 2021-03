La nuova Toyota Yaris è “Auto dell’Anno 2021”

La nuova Toyota Yaris è stata eletta “Auto dell’Anno 2021”, con 266 voti espressi dall’apposita giuria composta da 59 giornalisti europei del settore auto. Per la quarta generazione della utilitaria giapponese – ma prodotta presso l’impianto francese di Valenciennes – è il secondo riconoscimento in pochi giorni, dato che lo scorso mese di gennaio è risultata l’auto più venduta sul mercato europeo.

La propulsione ibrida come valore aggiunto

Sulla vittoria della nuova Toyota Yaris per il titolo di “Auto dell’Anno 2021” hanno influito la tecnologia ibrida a basse emissioni, la guidabilità e il prezzo d’acquisto accessibile, senza dimenticare altre caratteristiche importanti come il design, la sicurezza e le prestazioni. La Toyota Yaris era già stata eletta Car of the Year nel 2000 con la prima generazione, mentre la Casa di Nagoya aveva conquistato il prestigioso premio anche nel 2005 con la seconda generazione della Toyota Prius.

Le altre finaliste

Oltre alla nuova Toyota Yaris, per il titolo di “Auto dell’Anno 2021” concorrevano anche le nuove Citroen C4, Land Rover Defender e Skoda Octavia, più la compatta elettrica Volkswagen ID.3, nonché la sportiva SUV coupé Cupra Formentor e la citycar elettrica Fiat 500 giunte rispettivamente terza e seconda con 240 e 239 voti. Infine, la Toyota Yaris è la terza vettura a bissare il premio Car of the Year, dopo la Renault Clio (Auto dell’Anno nel 1991 con la prima generazione e nel 2006 con la terza generazione) e la Volkswagen Golf (Auto dell’Anno nel 1992 con la terza generazione e nel 2013 con la settima generazione).