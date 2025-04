Maserati Grecale 2025: nuovi allestimenti e personalizzazioni esclusive

Eleganza italiana, innovazione tecnologica e un’attenzione senza precedenti ai dettagli. La nuova Maserati Grecale 2025 si prepara a rivoluzionare il mercato automobilistico di lusso, portando un profondo restyling che punta a rilanciare il prestigioso marchio del Tridente, messo alla prova da un drastico calo delle vendite Maserati negli ultimi anni.

Il cuore del rinnovamento si trova sotto il cofano, con l’introduzione di un motore 4 cilindri mild hybrid, disponibile in due varianti di potenza: 300 e 250 CV. Questa soluzione tecnologica rappresenta un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e una significativa riduzione dell’impatto ambientale, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità.

Esternamente, la vettura si distingue per i nuovi cerchi diamantati da 20 pollici, che conferiscono un look ancora più sofisticato e dinamico. All’interno, l’abitacolo è un vero e proprio tempio del lusso, con sedili rivestiti in pelle di alta qualità, riscaldati e regolabili elettricamente in ben 12 configurazioni. Ogni dettaglio è stato progettato per offrire un’esperienza di guida premium, confermando l’attenzione di Maserati verso il comfort e l’esclusività.

Un aspetto chiave della nuova Grecale 2025 è la possibilità di personalizzazione. Grazie al programma Fuoriserie, gli acquirenti possono configurare la propria vettura scegliendo tra 11 nuove colorazioni per la carrozzeria e combinazioni esclusive. Un esempio particolarmente audace è l’Orange Devil con pinze freno nere, abbinato a interni bicolore Ice/Nero. Con cinque diverse opzioni per i sedili e numerose varianti di rivestimenti, le possibilità di configurazione superano quota 2.000, offrendo ai clienti un livello di personalizzazione senza precedenti.

Ma il rinnovamento non si ferma all’aspetto estetico. La casa automobilistica introduce anche nuovi servizi post-vendita, tra cui il “Bundle”, una formula innovativa che consente di combinare diverse opzioni di assistenza. Tra queste, spiccano le garanzie estese, la manutenzione premium e servizi complementari come il ritiro e la consegna dell’auto, pensati per semplificare la vita dei clienti più esigenti.

Queste importanti novità arrivano in un momento critico per il marchio modenese. Dopo un calo delle vendite Maserati del 57% nel 2024 e del 48% nel primo trimestre del 2025, Stellantis ha ribadito il proprio impegno nei confronti del brand, rifiutando offerte di acquisizione da parte di gruppi cinesi. Per supportare il rilancio, il gruppo ha incaricato la società di consulenza McKinsey di elaborare nuove strategie di crescita e consolidamento.

Con il restyling della Grecale 2025, Maserati punta a riconquistare il segmento del lusso, facendo leva su valori storici come l’esclusività, l’innovazione e la capacità di rispondere alle esigenze del cliente. L’obiettivo è chiaro: riportare il Tridente ai vertici del mercato, riaffermando la propria identità come simbolo di eccellenza e stile italiano.