Alfa Romeo Junior conquista l’Europa con oltre 30.000 ordini in 38 paesi, segnando il ritorno trionfale del marchio nel competitivo segmento B. Questo nuovo modello compatto rappresenta un punto di svolta per il Biscione, raccogliendo l’eredità della storica MiTo e rispondendo alla crescente domanda di vetture compatte che uniscono prestazioni, tecnologia e versatilità.

Le caratteristiche

Con dimensioni contenute di 4.173 mm in lunghezza, 1.781 mm in larghezza e 1.505 mm in altezza, la Junior offre una gamma completa di motorizzazioni. Al centro dell’offerta si trova un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri, capace di erogare 136 CV, abbinato a una trasmissione automatica a 6 rapporti. L’attenzione alla sostenibilità è evidente nelle diverse opzioni disponibili: dalla versione Mild Hybrid, che integra un motore elettrico da 29 CV, alla recente variante Q4 Ibrida con trazione integrale, che combina il propulsore benzina da 136 CV con un’unità elettrica supplementare sull’asse posteriore.

Un modello che spicca il volo

Particolarmente significativa è la risposta del mercato alla versione BEV (completamente elettrica), che rappresenta il 19% degli ordini totali. Questa configurazione offre 156 CV di potenza, una batteria da 54 kWh e un’autonomia superiore ai 400 km con una singola ricarica. Per gli appassionati di guida sportiva, la Alfa Romeo Junior Veloce propone un motore elettrico da 280 CV, garantendo prestazioni di alto livello.

Guardando al futuro, Alfa Romeo prevede un ulteriore incremento degli ordini nel 2025, trainato dall’introduzione della variante Q4 e dal crescente interesse per la mobilità elettrica. La Junior si conferma così un’operazione strategica, capace di combinare la tradizione stilistica italiana con l’innovazione tecnologica, rafforzando la posizione del marchio nel segmento delle compatte premium e conquistando automobilisti in tutta Europa.