Toyota Yaris Cross aggiorna la sua gamma con un ibrido più potente

Toyota ha annunciato nei giorni scorsi una serie di aggiornamenti per la sua Toyota Yaris Cross. Il crossover urbano è ora dotato di una trasmissione ibrida più potente, beneficiando al contempo di una ulteriore dose di tecnologia nell’abitacolo, di un migliore isolamento acustico e di migliori dotazioni di sicurezza. La novità più importante è rappresentata dall’introduzione della versione Hybrid 130. Questa combina il motore aspirato da 1,5 litri con un motore elettrico più potente, erogando una potenza combinata di 132 CV e 185 Nm di coppia.

Toyota Yaris Cross 2024: ecco le principali novità con l’aggiornamento

L’aumento di potenza della Toyota Yaris Cross migliora l’accelerazione da 0 a 100 km/h, che ora avviene in 10,7 secondi (un miglioramento di 0,4 secondi). Allo stesso tempo, il crossover del segmento B mantiene la sua posizione di leader del segmento in termini di emissioni di CO2, con una media compresa tra 103 e 122 g/km. Nella gamma della vettura della casa giapponese rimane disponibile l’opzione Hybrid 115 con 116 CV e 141 Nm.

Esternamente, il modello aggiornato mantiene l’aspetto del suo predecessore, con l’aggiunta di un nuovo colore Juniper Blue. La Premiere Edition presenta uno speciale colore Urban Khaki, completato da dettagli interni abbinati e nuovi cerchi in lega da 18 pollici. Sia la versione Premiere Edition che quella GR Sport utilizzano il propulsore ibrido aggiornato, con quest’ultimo caratterizzato da una configurazione del telaio più sportiva per gentile concessione di Gazoo Racing.

Per quanto riguarda gli interni della nuova Toyota Yaris, la novità più importante è il rinnovamento della tecnologia di bordo. A seconda del livello di allestimento, è possibile scegliere tra un quadro strumenti digitale da 7 pollici o 12,3 pollici, integrato da un touchscreen per infotainment da 9 pollici o 10,4 pollici. Anche il sistema multimediale Toyota Smart Connect è stato aggiornato e ora supporta gli aggiornamenti via etere e la connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay.