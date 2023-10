Toyota: cambio manuale per le future auto elettriche

Toyota potrebbe avere una soluzione per gli appassionati di guida che intendono acquistare una vettura elettrica ma senza rinunciare al piacere di guida. Gli ingegneri dell’azienda stanno lavorando ad un cambio manuale simulato, che usa una leva del cambio finta, un pedale della frizione falso e un software intelligente per controllare la quantità di coppia da un motore elettrico e far comportare il gruppo motopropulsore come una tradizionale auto a benzina. Il sistema, in fase di sviluppo da tre anni, sarà un’opzione di fabbrica per gli acquirenti di modelli creati sulla nuova architettura modulare sviluppata per il lancio nel 2026.

In questa tecnologia una leva del cambio e un pedale della frizione sono collegati a dei sensori e a un computer centrale programmato per imitare la sensazione di una auto con un cambio manuale. I sensori rilevano la posizione della frizione e della leva del cambio e il computer modifica la velocità del motore per simulare il funzionamento di un cambio manuale. Toyota sta anche cercando di brevettare dei metodi per simulare la pressione della frizione e la forza di reazione del cambio, oltre a quello che sembra essere l’equivalente di un contagiri, che mostra una “velocità del motore virtuale” che cambia quando il conducente cambia “marcia” o innesta e disinnesca la frizione.

Il cambio manuale simulato di Toyota include anche una programmazione che permette ai conducenti di sperimentare realisticamente l’uso errato dello stesso, fino a un certo punto. Se il conducente non “dà abbastanza gas” o seleziona la marcia sbagliata, l’auto scuoterà e scalcerà, proprio come farebbe una auto manuale a benzina. In alternativa, i conducenti possono passare a una modalità EV convenzionale senza cambiare marcia.

Gli ingegneri affermano che il sistema è stato creato come parte di un’iniziativa volta a rendere le auto elettriche “divertenti da guidare” e in risposta al mandato del presidente Akio Toyoda di garantire che le auto elettriche non siano semplicemente una “merce”.