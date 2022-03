Toyota Supra: un render esalta la versione degli anni ’80

La Toyota Supra è una di quelle supercar provenienti dal Sol Levante che suscita grande clamore, intorno a lei si percepisce passione e amore. Gran parte della sua fama e celebrità nasce grazie alle fortunate pellicole cinematografiche di Fast & Furious, delle quali è stata implicitamente protagonista, e perché è stata una delle auto più gettonate nei vari videogames a tema automobilistico, specialmente le prime generazioni di Gran Turismo su Play Station e Need For Speed.

Recentemente è tornata sul mercato, in collaborazione stretta con BMW, una nuova generazione di Supra, forse meno estrema del passato ma sempre molto carismatica. A chi non bastasse, c’è la MK3 degli anni ’80 che adesso indossa una nuova veste speciale, davvero esaltante grazie a render di pregevole fattura.

Il render

La Toyota Supra MK3, quella prodotta dal Brand giapponese dal 1986 al 1992, è stata rivista dall’artista digitale AR.visual. Questo render ha tirato fuori tutto l’allure e le atmosfere tipiche di quella decade dello scorso secolo, ha sviscerato il gusto un po’ eccentrico ed esagerato del periodo più edonista della storia. Così ecco che appaiono i neon al frontale, quasi in stile Kitt di Supercar, le fiancate larghe e lo scarico dritto e maestoso. Al posteriore non manca un bell’estrattore, mentre i cerchi sono profondi e sembrano strizzare l’occhio, per stile, al mondo del drifting.

Solo digitale

Per ora questo lavoro resta soltanto sulla carta, anzi pardon nel digitale, ma chissà che in futuro non si possa pensare di passare dall’etere alla realtà, tirando fuori un prodotto così particolare e che potrebbe sicuramente far la felicità di qualche nostalgico di quel magico periodo. Alla fine la Supra piace per lo stile e le prestazioni, la sua fama ha raggiunto ogni parte del mondo ed è facile pensare che qualcuno la voglia all’interno del proprio garage, per sentirsi davvero negli anni ’80.