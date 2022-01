RS6 Chiron Edition: un render che unisce Audi e Bugatti

Audi RS6 Chiron Edition, o per meglio dire, come trasferire una Bugatti su una delle più sportive vetture prodotte a Ingolstadt. Il risultato è una delle più fantasiose versioni viste della RS6, un render che è opera del designer Prokop Design. Sulla carta quest’auto dovrebbe essere l’edizione definitiva, quella capace di raggiungere una potenza e delle prestazioni degne proprio di una Chiron, una delle auto più veloci del pianeta. Per scoprirla meglio, le immagini sono riprodotte nel filmato rilasciato sulla piattaforma Youtube da parte del canale Audi Power.

Specifiche

L’Audi RS6 Chiron Edition dovrebbe avere come motore al suo servizio, il W16 da 8 litri con 1.500 CV. Nella pratica si parlerebbe di due motori della normale RS6, con ben 300 CV in più utili per raggiungere delle prestazioni fuori dal normale. L’auto, infatti, potrebbe raggiungere una velocità massima di oltre 450 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi netti. Dal punti di vista dello stile, non si può restare indifferenti di fronte alla griglia single frame tipica di Audi, mentre i fanali anteriori sono, invece, della Bugatti Chiron, così come la carrozzeria di tipo bi-colore. Al posteriore la fanaleria è similare a quella della RS6, con un fascione a LED che tiene uniti i due gruppi ottici. Lo scarico ovale, collocato ai lati è un marchio di fabbrica della Casa degli Anelli.

Nessun futuro

L’Audi RS6 Chiron Edition resta un ardito esercizio di stile, ma può fornire la base per qualche carrozziere per dar vita a una personalizzare audace della già super performante station wagon tedesca. Viceversa è difficile pensare che qualche fortunato possessore di Bugatti Chiron, una delle auto più esclusive al mondo, decida di convertire la propria supercar in una stramba versione dell’Audi RS6. In ogni caso vedremo se questo progetto avrà poi un effettivo riscontro sul piano della realtà.