Toyota: il rivoluzionario sistema anti-abbandono per bambini e animali

Negli ultimi anni i costruttori automobilistici hanno fatto passi da giganti per quanto riguarda la sicurezza attiva e passiva offerta dai propri modelli, in particolare Toyota risulta all’avanguardia in questo settore come dimostrano i numerosi dispositivi di sicurezza offerti di serie e optional sulle sue vetture. Nelle ultime ore, la divisione americana della Casa dei tre ellissi ha svelato un nuovo sistema di sicurezza anti-abbandono battezzato “Cabin Awareness” che attualmente risulta in attesa di brevetto.

Toyota: Anti-abbandono intelligente

Questo sofisticato dispositivo sfrutta un radar di imaging 4D ad alta risoluzione in grado di rilevare il numero di passeggeri all’interno dell’abitacolo. A differenza di altri dispositivi simili, quello sviluppato dalla Casa dei tre ellissi riesce a captare il battito cardiaco e il respiro di una persona o di un animale presente a bordo. Grazie a questa particolarità diventerà impossibile restare chiusi dentro un veicolo targato Toyota. Come se non bastasse, questo sistema elettronico anti-abbandono può anche rilevare se un occupante è avvolto da una coperta, episodio che può capitare se si lascia in auto un bambino addormentato.

Notifiche sullo smartphone

Entrando nel dettaglio scopriamo che questo dispositivo, dopo aver rilevato la presenza di bambini o animali chiusi all’interno dell’abitacolo, avvisa il proprietario dell’auto tramite un sistema di notifica trasmesso sullo smartphone, inoltre anche la vettura stessa, tramite l’attivazione delle luci e del clacson provvederà ad avvisare il conducente.

Sperimentazione in fase avanzata

Al momento non è ancora stato comunicato quando questo dispositivo sarà disponibile sulle auto di produzione, ma sappiamo che la sua sperimentazione sta andando avanti spedita e con successo.