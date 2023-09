Toyota: le nuove auto elettriche arriveranno nel 2026 con 800 km di autonomia e prezzi ridotti

Toyota, il colosso giapponese dell’auto, ha annunciato i suoi piani per lo sviluppo di una nuova generazione di auto elettriche, con il lancio dei primi modelli entro il 2026. Secondo quanto riportato da Autocar, Toyota intende offrire una gamma diversificata e competitiva di veicoli a zero emissioni. La prossima generazione di auto elettriche della casa automobilistica giapponese offrirà nuove opzioni di batteria che aumenteranno l’autonomia fino a 800 km e saranno fino al 40% più economiche rispetto alla Toyota bZ4X.

Nel 2026 arriveranno le prime auto elettriche di nuova generazione di Toyota

Le auto che monteranno queste batterie, che costituiranno 1,7 milioni dei 3,5 milioni di BEV che Toyota prevede di vendere a livello mondiale entro il 2030, saranno progettate anche per essere più leggere e più aerodinamiche rispetto ai BEV attuali. Questi miglioramento saranno dovuti ad una nuova aerodinamica delle batterie che avranno una minore altezza rispetto a quelle attuali e questo garantirò una maggiore efficienza. Nell’attuale bZ4X, la batteria è alta circa 150 mm, ma questa sarà ridotta a 120 mm per i modelli di prossima generazione.

Inoltre Toyota entro il 2028 ha intenzione di portare sul mercato le sue nuove batterie allo stato solido. Queste non solo garantiranno autonomie fino a 1.000 km di autonomia ma si ricaricano in 10 minuti dallo 0 all’80 per cento. Infine la casa automobilistica giapponese ha pure annunciato che sta lavorando ad una nuova batteria allo stato solido con autonomia da oltre 1.600 km.

Insomma l’arrivo delle batterie allo stato solido rappresenterà un momento fondamentale per la diffusione delle auto elettriche consentendo alle case automobilistiche di risolvere i problemi legati all’autonomia ma senza problemi di peso. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del futuro del produttore nipponico.