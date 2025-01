La divisione Gazoo Racing di Toyota continua a sorprendere gli appassionati del mondo automotive con progetti innovativi e modelli dedicati alle alte prestazioni. Dopo il successo di vetture iconiche come la rinata Supra, la rinnovata GR 86 e le performanti GR Yaris e GR Corolla, Toyota ha presentato un concept rivoluzionario: la GR Yaris M a motore centrale. Il debutto ufficiale è previsto per il Tokyo Auto Salon 2025.

Destinata alle gare endurance giapponesi

Questa hot hatch nasce con un chiaro DNA da motorsport. Il concept è stato progettato per competere nella serie giapponese di gare endurance Super Taikyu, un campionato che combina prestazioni e affidabilità su vetture omologate. Toyota, già veterana di questa competizione, segna un nuovo traguardo con l’introduzione di un modello a motore centrale, un’innovazione che potrebbe ridefinire la strategia del marchio.

Il fulcro del concept è un motore turbo da 2.0 litri a quattro cilindri in linea, un upgrade significativo rispetto al tre cilindri turbo da 1.6 litri presente nelle attuali GR Yaris e GR Corolla. Questa configurazione non solo garantisce maggiore potenza, ma migliora anche il bilanciamento del peso, offrendo un’esperienza di guida superiore. Toyota punta a portare al limite la trazione integrale del veicolo, concentrandosi su equilibrio e maneggevolezza piuttosto che sulla pura potenza.

Toyota GR Yaris M: ispirata al motorsport

Il design della GR Yaris M si distingue per elementi ispirati al motorsport. All’interno, un roll-bar tubolare posizionato dietro il guidatore enfatizza la sicurezza e la rigidità strutturale, mentre due scarichi rivolti verso il basso ottimizzano la gestione dell’aria pressurizzata. Il turbo, strategicamente collocato al centro del vano posteriore, contribuisce a un’estetica discreta ma decisamente orientata alle performance.

Questo progetto incarna la filosofia di Toyota di creare vetture orientate al pilota, come evidenziato nel comunicato ufficiale: “Il team punta a implementare una produzione di auto orientata al pilota, in cui le vetture vengono guidate fino al limite, riparate in condizioni estreme e perfezionate grazie al feedback di Morizo, piloti professionisti e piloti gentleman”.

Difficile vederla in Europa

Sebbene il concept abbia suscitato grande entusiasmo, è improbabile che la GR Yaris M a motore centrale venga commercializzata negli Stati Uniti. Tuttavia, questa idea potrebbe aprire la strada al ritorno di un modello iconico come la MR2, catturando l’attenzione di appassionati e collezionisti in tutto il mondo. Con il debutto della GR Yaris M, Toyota ribadisce il suo impegno nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai suoi clienti e ai fan del motorsport un assaggio del futuro delle auto sportive.