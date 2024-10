Toyota GR Yaris pompata sfida la Nissan GT-R NISMO nella drag race | Video

Un’altra drag race trova spazio nel nostro canale, in ossequio al grande interesse che questa formula produce nei tempi attuali. La sfide in accelerazione sul quarto di miglio, infatti, sembrano la moda del momento. Protagoniste del duello odierno, proposto da quelli di carwow, sono due auto giapponesi molto pepate: la Toyota GR Yaris e la Nissan GT-R NISMO.

Per reggere il confronto, la prima delle due non è in versione standard, ma dispone di un’unità propulsiva pesantemente modificata, che spinge molto più in alto le cifre energetiche del suo cuore poco frazionato, portandole ai livelli di quelle della rivale. Prima di dare spazio al filmato, facciamo un breve ripasso delle doti principali dei due veicoli coinvolti nella drag race.

Partiamo dalla Toyota GR Yaris. Questa, in versione normale, mette sul piatto 261 CV e 360 ​​Nm, spremuti dal suo 3 cilindri sovralimentato da 1.6 litri. Nell’allestimento dell’esemplare coinvolto nel match, però, il tuning motoristico ha spinto le cifre molto più in alto, portandole a 630 CV di potenza e 430 Nm di coppia, su un peso di 1.280 kg. La forza dinamica giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, col supporto di una cambio sequenziale a 7 marce. Quasi ogni aspetto dell’auto è stato modificato e aggiornato.

Dall’altro lato della striscia d’asfalto abbiamo la Nissan GT-R NISMO, in configurazione strettamente di serie. Qui, sotto il cofano anteriore, pulsa un un motore V6 biturbo da 3.8 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 600 CV e una coppia di 652 Nm. Tanta energia viene scaricata a terra, sulle quattro ruote motrici, giovandosi di una trasmissione sequenziale a 6 rapporti. Il peso da muovere è, in questo caso, di 1.725 kg.

Le cifre relative alla forza del cuore e alla leggerezza del corpo vettura premiano la rivale, ma l’enorme quantità di modifiche e aggiornamenti apportati alla Yaris scelta per la drag race funzioneranno come dovrebbero? C’è solo un modo per scoprirlo e per conoscere l’esito della sfida in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo: guardare il video!

Screen shot da video carwow