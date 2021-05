Toyota GR Super Sport: primi test in pista per la futura hypercar stradale

Toyota Gazoo Racing, il reparto sportivo di Toyota che si occupa di realizzare bolidi da pista e da strada per la Casa dei tre ellissi, è pronta a lasciare tutti a bocca aperta grazie ad una nuova e strepitosa hypercar stradale. Dopo aver fatto incetta di vittoria nella Le Mans Series, il costruttore nipponico è pronto a trasferire il suo know how tecnico accumulato nelle competizioni in una inedita vettura omologata per la strada conosciuta fino a questo momento con il nome in codice “GR Super Sport”.

Solo 20 esemplari

L’inedito bolide stradale sarà realizzato in una tiratura limitata di soli 20 esemplari e deriverà strettamente dalla vettura prototipo con propulsore ibrido che sta sbaragliando le avversarie sulle piste di tutto il mondo. In un primo momento, la GR Super Sport doveva nascere come una variante omologata per la strada della nuova classe Le Mans Hypercar, ma con il cambiamento del regolamento FIA per questa serie, i costruttori non sono più obbligati a ricalcare le caratteristiche delle vetture da competizioni.

Obiettivo 986 CV

Il debutto di questa vettura consoliderà l’immagine sportiva del costruttore giapponese che negli ultimi anni risulta sempre più impegnato sia nel settore del motorsport internazionale che nella realizzazione di vetture ad alte prestazioni. Al momento le informazioni tecniche relative alla vettura sono decisamente poche e frammentate.

Toyota ha però assicurato che la nuova hypercar stradale potrà contare su ben 986 CV, di conseguenza – secondo gli ultimi rumors – il motore prescelto potrebbe essere il V6 biturbo 2.4 litri dotato di sistema ibrido alimentato con batterie a litio. Anche se la nuova GR010 Hybrid da competizione sfrutterà un powertrain differente, con ogni probabilità la vettura sarà molto simile alla futura stradale sia esteticamente che dal punto di vista aerodinamico.

C’è anche un sondaggio

Sulla nuova GR Super Sport abbiamo anche un curioso aneddoto: Toyota ha indetto un sondaggio tra i suoi clienti per conoscere l’interesse nei confronti di questa particolare vettura, anche se allo stesso tempo il Costruttore nipponico ha specificato che sarà disponibile solo per un ristretto ed esclusivo numero di persone.