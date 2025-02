Oltre 300 cavalli, 400 Nm di coppia e un nuovo cambio automatico a 8 rapporti: sono questi i numeri chiave del restyling 2025 della Toyota GR Corolla, l’hot hatch che continua a far sognare gli appassionati pur non essendo mai sbarcata ufficialmente in Europa.

Toyota GR Corolla, sportivissima

La sportiva compatta del marchio giapponese si rinnova profondamente a tre anni dal suo debutto, avvenuto nel 2022 sotto l’egida dell’ex presidente Akio Toyoda. L’esperienza maturata nelle competizioni, in particolare nella Super Taikyu Series, ha guidato gli ingegneri nello sviluppo di soluzioni tecniche all’avanguardia.

Il fiore all’occhiello degli aggiornamenti è la nuova trasmissione automatica a 8 velocità firmata Gazoo Racing. Per garantirne l’affidabilità, Toyota ha implementato un sofisticato sistema di raffreddamento con tre radiatori aggiuntivi: due dedicati al cambio e uno al motore.

L’aerodinamica beneficia di un frontale ridisegnato con nuove prese d’aria, studiato per ottimizzare il raffreddamento dei freni e del cambio. Le sospensioni sono state oggetto di una profonda revisione: nuovi ammortizzatori con molle di rimbalzo integrate e tarature aggiornate per barre stabilizzatrici e molle posteriori riducono sensibilmente il rollio.

Un motore possente

La potenza rimane invariata a 306 CV, ma la coppia sale a 400 Nm (+30 Nm). Per gestire al meglio questo incremento, i tecnici hanno rivisto il punto di ancoraggio del braccio di trazione posteriore e perfezionato l’ABS con sensori di forza g più sofisticati.

L’attenzione ai dettagli si nota anche negli interventi sul piantone dello sterzo, ora più rigido, e sulla frizione del cambio manuale, che offre una corsa più breve e un feeling più sportivo. Piccole ma significative modifiche che confermano l’impegno di Toyota nel perfezionamento continuo delle prestazioni sportive della GR Corolla.