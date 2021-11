Toyota Corolla facelift 2022: novità, uscita, edizione Trek

A poco meno di tre anni dal suo sbarco in Europa (o, per meglio dire: dal suo ritorno nei mercati del “Vecchio Continente” in cui è stata per alcuni anni sostituita da Auris), Toyota Corolla si rifà il trucco: un upgrade di sostanza, per la longeva e vendutissima “segmento C” del colosso giapponese – in produzione dal 1966 e giunta all’attuale dodicesima generazione, che a gennaio 2021 aveva raggiunto i 50 milioni di esemplari venduti, aveva concluso il 2020 con il titolo di auto più venduta al mondo ed anche nella prima metà del 2021 ha mantenuto la leadership – che si riassume in un moderato upgrade estetico, nell’arrivo della serie speciale Trek ed in un più sostanzioso programma di novità nelle dotazioni multimediali.

Ecco quando la vedremo su strada

La fase di ordinazioni per la nuova edizione-facelift di Toyota Corolla 2022 è imminente: partirà entro fine novembre 2021. Le prime consegne sono previste dalla fine di gennaio 2022, a seconda dei mercati. Più avanti saranno dettagliati i prezzi di vendita: è in ogni caso possibile aspettarsi importi non troppo distanti da quelli attuali (da 28.150 per le versioni Hatchback e da 29.150 per Touring Sports).

La composizione di gamma

Toyota Corolla 2022 viene proposta nelle tre conosciute configurazioni Hatchback, Touring Sports e Sedan. Fra gli aggiornamenti, si segnalano l’introduzione di due nuove tinte carrozzeria (Platinum White Pearl e Silver Metallic), che saranno disponibili anche in una combinazione bicolore per Corolla Hatchback e Corolla Touring Sports, ed un nuovo set di cerchi in lega da 17” nel disegno a dieci razze. Non si prevede l’esportazione della pur interessante Toyota Corolla Cross, presentata alla fine dell’estate 2021 per i mercati asiatici.

Novità multimediali

La dotazione infotainment, che adotta il nuovo modulo multimediale (dal funzionamento più intuitivo) introdotto di recente a bordo di Yaris Cross, si affida ad una CPU più potente (2,4 volte più rapida di quella attuale che si prepara ad essere sostituita) i cui comandi touch avvengono mediante il display centrale da 8” HD con accesso istantaneo ad un’ampia “suite” di servizi connessi, come la navigazione basata sul cloud con informazioni costanti ed in tempo reale sul traffico. Tutti i dati avvengono tramite il modulo di comunicazione integrato. A disposizione dell’utente c’è inoltre un nuovo assistente vocale con riconoscimento della voce naturale.

Gli aggiornamenti software sono OTA (over-the-air): l’interfaccia telefonica supporta i sistemi Apple CarPlay (in modalità wireless) ed Android Auto (via cavo). I clienti hanno anche la possibilità di passare a un pacchetto più potente dotato di un sistema di navigazione integrato.

Nel prezzo di acquisto del veicolo, annuncia Toyota, è incluso un pacchetto Toyota Smart Connect per quattro anni, che include navigazione cloud, localizzazione dei parcheggi locali ed informazioni sugli eventi stradali, aggiornamenti via etere e assistente vocale.

Nuova serie Trek

In rapporto alla partnership fra Toyota ed il produttore di biciclette Trek, rinnovata fino a dicembre 2022 (collaborazione che fra l’altro si concretizza con l’impiego di Corolla Touring Sports ad alimentazione Full Hybrid nel ruolo di vettura di servizio tecnico ed “ammiraglia” al seguito del team professionistico Trek-Segafredo), la gamma si arricchisce con la serie Corolla Trek Special Edition, che si basa sul modello Trek Touring Sports ed è equipaggiata con propulsione ibrida-elettrica. Fra le dotazioni dedicate: un set di cerchi in lega da 18” specifici, finiture cromate alle cornici della finestratura, 20 mm in più di altezza libera da terra, modanature sui passaruota ed alle zone anteriore e posteriore del sottoscocca, finiture in “Piano Black” alle maniglie porta interne, rivestimenti in pelle nera ed un accento cromato satinato su plancia e pannelli porta.