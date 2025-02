“Non lasciare che l’aspetto esteriore ti inganni” recita un vecchio detto, e mai come in questo caso il proverbio si rivela azzeccato. Un meccanico americano ha infatti acquistato per soli 2 dollari una Toyota Corolla dall’aspetto trasandato, scoprendo al suo interno un motore in perfette condizioni che potrebbe percorrere ancora migliaia di chilometri.

Un affare inaspettato

La singolare vicenda ha come protagonista Scotty Kilmer, esperto di motori e celebrità su TikTok, che ha condiviso con i suoi follower questa straordinaria scoperta. L’automobile si presentava in condizioni estetiche deplorevoli: una bizzarra verniciatura rosa-lilla, un Minion maldestramente dipinto sul cofano, uno specchietto retrovisore tenuto insieme dal nastro adesivo e una targa fissata con delle mollette.

Ma sotto quell’apparenza dimessa si nascondeva un propulsore da 1,8 litri in eccellenti condizioni, tanto che Kilmer ha dichiarato entusiasta di non volersi mai separare da quello che considera un vero e proprio tesoro meccanico. Del resto, la Toyota Corolla non è diventata una delle auto più vendute al mondo per caso: la sua reputazione si basa proprio su affidabilità auto e durata nel tempo.

Toyota Corolla, una best-seller mondiale

Oggi la Corolla è commercializzata in versione full hybrid con un prezzo base di 33.000 euro. Il modello entry-level monta un motore da 1,8 litri che eroga 140 cavalli, distinguendosi per consumi particolarmente contenuti: appena 4,4 litri per 100 chilometri, un dato notevole per un’auto di queste dimensioni.

Gli esperti concordano nel considerare la Corolla un investimento sicuro: nonostante il naturale deprezzamento, i costi di gestione ridotti e i bassi consumi la rendono una scelta economicamente vantaggiosa nel lungo periodo. Le recenti analisi di mercato confermano inoltre che i veicoli Toyota mantengono standard qualitativi elevati e una durabilità superiore alla media.

L’incredibile storia di Scotty Kilmer dimostra come, nel mondo delle automobili, ciò che conta davvero si nasconde sotto il cofano, confermando ancora una volta il valore intrinseco di un marchio che ha fatto della qualità costruttiva il proprio punto di forza.