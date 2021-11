Toyota C-HR restyling 2022: novità, interni, motori

A tre anni dall’ultimo “facelift” (in ordine di tempo) ed a sei anni dal suo esordio, Toyota annuncia un nuovo programma di restyling per il compact-crossover C-HR in chiave 2022, le cui ordinazioni si apriranno a dicembre 2021 e le prime consegne sono previste per l’inizio del prossimo anno: un “refresh” più di sostanza che di immagine, stante anche la relativa giovane età del progetto, e che si focalizza su un rinnovamento nelle dotazioni, nelle finiture e nelle funzionalità multimediali, mentre sotto al cofano l’assortimento di motorizzazioni, che fa già leva su proposte interamente full-hybrid, dovrebbe restare immutato.

Corpo vettura: aggiornamenti di stile

L’aggiornamento estetico, in realtà, c’è, seppure si limita all’immagine esteriore del veicolo che complessivamente nulla toglie alla notevole personalità da sempre uno dei “punti di forza” di Toyota C-HR (e, in un senso più ampio, all’intera produzione Toyota “new gen”) che gioca molto su un piacevole abbinamento fra “tagli” squadrati e tondeggianti insieme e linee coupé su un corpo vettura “high ride” (ovvero a posizione di guida rialzata).

Nel dettaglio, gli esterni si definiscono in una nuova combinazione di verniciatura bicolore, proposta in vari abbinamenti cromatici (fra i quali la finizione in tinta Amethyst per il corpo vettura ed il colore argento o nero, a contrasto, per il tetto, i montanti anteriori, il caratteristico spoiler posteriore collocato al di sopra del portellone ed i cerchi in lega da 18” di nuovo disegno).

Interni e funzionalità

Più corposo è il “capitolato” di novità che riguardano l’abitacolo: oltre al ricorso ad un rivestimento in tessuto e morbida pelle sintetica per i sedili ed ai dettagli delle finiture interne in tinta Antracite, Toyota C-HR 2022 viene equipaggiata con la più recente versione del modulo infotainment Toyota Smart Connect che si basa su una nuova piattaforma di elaborazione dati ancora più potente rispetto all’attuale sistema. Gestito mediante un display touch centrale da 8” HD, il Toyota Smart Connect pronto ad equipaggiare la nuova edizione-restyling 2022 di C-HR offre l’accesso istantaneo ad un’ampia “suite” di servizi connessi, compresa la navigazione basata su cloud con informazioni costanti sul traffico “always on”. Questa funzionalità si avvale di un nuovo modulo di comunicazione dati (DCM), quindi non si richiedono all’utente alcun abbinamento telefonico per i servizi connessi, né eventuali costi aggiuntivi per il traffico dati.

La dotazione di bordo offre anche un nuovo sistema di comandi vocali con riconoscimento della voce naturale. Gli aggiornamenti software vengono effettuati senza problemi attraverso il cloud, e la connettività smartphone avviene mediante Apple CarPlay (in modalità wireless) ed Android Auto (via cavo). In opzione, anticipa Toyota, ci sarà un “pacchetto” ancora più potente, che comprenderà fra gli altri un sistema di navigazione integrato con caratteristiche dettagliate del percorso, tra cui la mappatura 3D della città, la visualizzazione della segnaletica autostradale e gli avvisi relativi alle posizioni di autovelox fissi.

Nel prezzo di acquisto del veicolo, anticipa Toyota, è incluso un pacchetto Toyota Smart Connect per quattro anni con navigazione cloud, visualizzazione delle aree di parcheggio più vicine ed informazioni sulle situazioni del traffico, aggiornamenti online e comandi vocali.

Motori

L’assortimento delle varianti di motorizzazione dovrebbe confermare l’attuale lineup: ovvero, le due declinazioni Full Hybrid 1.8 da 122 CV e 142 Nm di coppia massima (velocità massima: 170 km/h; consumo medio 4,9 litri di benzina per 100 km; emissioni di CO2: 110-112 g/km) e Full-hybrid 2.0 da 184 CV-190 Nm (180 km/h; 5,2 l/100 km; 119-120 g/km di CO2), con quest’ultima entrata in gamma a fine 2019 in ordine al precedente restyling di Toyota C-HR.