Toyota Aygo 2022: nuove indiscrezioni sulla terza generazione

Entro fine anno sarà svelata la nuova Toyota Aygo, ovvero la terza generazione della citycar giapponese che potrebbe essere proposta solo nella più pratica variante a cinque porte. La presentazione ufficiale sarebbe in programma per l’autunno prossimo, mentre la commercializzazione sul mercato europeo dovrebbe partire nel corso della primavera del 2022.

La nuova Toyota Aygo condividerà la piattaforma modulare TNGA-B con la Yaris, ma il passo sarà più corto rispetto all’utilitaria nipponica. La gamma, invece, sarà limitata alla motorizzazione a benzina 1.0 VVT-i a tre cilindri da 70 CV di potenza, abbinato sia al cambio manuale a cinque marce che al cambio automatico di pari rapporti. Successivamente dovrebbe debuttare la versione Mild Hybrid da 80 CV di potenza, mentre le declinazioni a propulsione ibrida ed elettrica non saranno certamente disponibili.

Come le due precedenti generazioni, anche la nuova Toyota Aygo continuerà ad essere prodotta nell’impianto ceco di Kolin. Quest’ultimo, inoltre, assemblerà anche la Toyota Yaris e la gemella Mazda 2, in sostituzione delle attuali Peugeot 108 e Citroen C1 che non saranno più riproposte. Infine, per il futuro non è escluso il modello Aygo Cross in chiave SUV.