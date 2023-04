Toyota: 10 nuove auto elettriche entro il 2026

Toyota nelle scorse ore ha annunciato i suoi piani per il futuro. La casa automobilistica giapponese ha fatto sapere che introdurrà 10 nuovi modelli alimentati a batteria e avrà un obiettivo di vendita di 1,5 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2026, puntando a una forte crescita in un mercato che è stato a lungo dominato dai rivali. Il gruppo nipponico ha anche annunciato che istituirà una nuova unità specializzata per concentrarsi sui veicoli elettrici a batteria di nuova generazione.

Toyota lancerà 10 nuove auto elettriche entro il 2026: obiettivo 1,5 milioni di EV all’anno

La nuova unità produttiva avrà un unico capo a cui saranno affidati tutti i poteri e un team che si occuperà di tutto, dallo sviluppo e produzione dei veicoli alle complesse operazioni legate alla loro commercializzazione. “Nei prossimi anni espanderemo la nostra gamma nel sempre più importante segmento delle auto elettriche a batteria”, ha detto durante un briefing l’amministratore delegato Koji Sato, che ha aggiunto che gli ibridi rimarranno un pilastro importante per la sua azienda. Toyota punta inoltre a vendere 3,5 milioni di veicoli elettrici a batteria entro il 2030. L’anno scorso, l’azienda ha venduto meno di 25.000 auto elettriche in tutto il mondo.

Nonostante sia stata etichettata come una “lenta” nel processo di elettrificazione, la casa automobilistica giapponese spiega che i veicoli elettrici sono solo una delle tante opzioni per i clienti, e gli ibridi come la Prius sono considerati più adatti per alcuni mercati. Non a caso sempre nelle scorse ore Toyota ha pure detto che sta lavorando a nuovi ibridi plug-in con autonomia di oltre 200 km in modalità solo elettrica.