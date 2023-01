Toyota For All, l’offerta per persone con mobilità ridotta

Toyota punta ad essere un Costruttore sempre più inclusivo allargando la propria offerta di modelli dedicati alle persone con mobilità ridotte. La gamma di prodotti Toyota For All si allarga quindi con l’introduzione dei nuovi Toyota ProAce Verso e la Toyota ProAce City Verso dotati di un allestimento speciale realizzato grazie alla partnership con Focaccia Group, realtà specializzata nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per il trasporto di passeggeri affetti da disabilità.

Toyota ProAce Verso e ProAce City Verso

Declinati nelle varianti L1 e L2, la versione ProAce Verso con pianale ribassato permette il trasporto di una persona in carrozzina e fino a un massimo di altri 7 passeggeri, grazie alla presenza di tutte le sedute originali. L’ultima fila può essere equipaggiata con altri due sedili girevoli e richiudibili a parete. Questi ultimi, insieme alla rampa in versione Genius, offrono altri due posti se il passeggero in carrozzina non risulta a bordo.

La dotazione del Toyota ProAce Verso può essere inoltre integrata con il sollevatore monobraccio ad azionamento elettrico, che consente di trasportare fino a due persone in sedia a rotelle. La gamma Mobility For All può essere abbinata all’intera offerta di motorizzazioni di ProAce E e ProAce City che comprende unità alimentate a benzina e diesel, senza dimenticare la versione 100% elettrica.

Accesso facilitato

Nella versione ProAce City Verso con pianale ribassato e rampa d’accesso, l’ingresso e l’uscita dal veicolo risultano semplificati dalla presenza della rampa manuale, che può essere manovrata con facilità grazie al peso contenuto. Infine, il ribassamento del pianale crea uno spazio in altezza utile per accogliere la persona in sedia a rotelle seduta accanto ai passeggeri della seconda fila. Sempre il Proace City Verso, nella versione L1 permette di ospitare una persona in carrozzina insieme ad altri quattro passeggeri, mentre nella variante L2 insieme a cinque passeggeri.

La ribaltina “Turbo Slide”

Ai modelli Proace Verso, l’offerta Toyota For All aggiunge la ribaltina “Turbo Slide”, realizzata appositamente pensata per facilitare l’accesso al sedile del passeggero anteriore dell’automobile. Turbo Slide risulta disponibile per i modelli Yaris, Yaris Cross, Corolla e C-HR, inoltre garantisce una semplice installazione, sia su vetture nuove che usate. La ribaltina può anche essere richiusa quando non viene utilizzata grazie al suo pratico meccanismo di rotazione.