Toyota Proace Electric: prezzi da 34.450 euro

Toyota affida al suo mezzo commerciale, il Proace, la responsabilità di entrare nel segmento delle elettriche come sua prima proposta a zero emissioni. Progettata e sviluppata in collaborazione con PSA, deriva dal modello standard, con motori a combustione, già in listino da cui ne eredita tutte le caratteristiche al di la del powertrain.

Carrozzerie e misure

S chiama Proace Electric e viene proposta da Toyota con due varianti di carrozzeria, una furgone e una dedicata ai passeggeri denominata Verso. Tre sono le lunghezze a disposizione: 4,61, 4,96 e 5,31 metri. Nel primo caso il volume di carico va da 4,6 metri e arriva fino a 6,1 metri cubi, con una portata utile da 1.000 a 1.262 kg. La variante intermedia può essere configurata con a 8 o 9 posti per i passeggeri e vanta un volume di carico rispettivamente di 280, 640 e 1060 litri. La versione più lunga, senza sedili arriva a 4,9 metri cubi e la capacità di traino è di una tonnellata (con bagagliaio al 50%).

Dotazione

Per quanto riguarda la dotazione, il reparto sicurezza e la connettività, la Toyota Proace Electric offre un sistema di infotianment con schermo da 7 pollici, Android Auto, Apple Carplay, navigazione e radio DAB. Tra i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida troviamo il sistema di precollisione, l’antiabbandono della corsia, i fari a commutazione automatica e il riconoscimento della segnaletica stradale. La Verso, versione per passeggeri, ha anche la frenata automatica con il riconoscimento dei pedoni, il cruise control adattivo e l’allerta per l’angolo cieco. Non mancano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la retrocamera a 180 gradi.

Meccanica

La nuova Toyota Proace Electric è spinta da un motore da 100 kW e 260 Nm di coppia. TLa velocità massima, per tutte le versioni, è di 130 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 o 13,3 secondi. Due le batterie a disposizione: una da 50 kWh per 230 km di autonomia e l’altra da 75 kWh per 330 km.

Prezzi

Il listino della Toyota Proace Electric parte da 34.450 euro (Iva e messa su strada escluse) e arriva fino a 41.250 euro. Tre sono invece gli allestimenti tra cui si può scegliere per la Proace Verso: Lounge, Executive e Luxury e i prezzi vanno in questo caso da 48.700 a 66.200 euro. Con gli incentivi e i contributi di Toyota, il Proace parte da 19.900 euro, mentre la versione destinata ai passeggeri è accessibile a partire da 33mila euro.