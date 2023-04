Toyota potrebbe prendere in considerazione una piattaforma EV dedicata

Toyota starebbe ripensando la sua strategia per i veicoli elettrici. Secondo indiscrezioni la casa automobilistica giapponese starebbe pensando di lanciare una nuova piattaforma per sole auto elettriche. Il produttore automobilistico nipponico ha avviato una revisione della sua strategia per le auto elettriche lo scorso anno , con l’obiettivo in particolare di ridurre i costi di produzione e aumentare i margini.

Toyota starebbe pensando ad una nuova piattaforma EV dedicata

L’attuale piattaforma e-TNGA supporta anche i veicoli elettrici, ma a quanto pare Toyota starebbe rivalutando l’importanza di avere una piattaforma pensata per sole auto elettriche. Sotto la guida di Koji Sato questa potrebbe essere una delle novità in arrivo. Non a caso Reuters sottolinea che un certo numero di veicoli pianificati sulla piattaforma e-TNGA per il momento sono stati ritardati. Secondo indiscrezioni questa potrebbe essere tra l’altro solo la prima di una serie di cambiamenti ispirati da Tesla.

Del resto, il fatto che la casa automobilistica di Elon Musk lo scorso anno abbia realizzato quasi otto volte il profitto per veicolo di Toyota non lascia indifferenti i vertici del gruppo nipponico che comunque anche lo scorso anno si è confermato uno dei principali produttori di auto al mondo. Anche gli analisti pensano che l’azienda guidata dal CEO Koji Sato debba rivedere le sue strategie relative alle auto elettriche, altrimenti il rischio è quello di perdere molti soldi.

Vedremo dunque in proposito quali novità arriveranno nelle prossime settimane per quanto riguarda le strategie future della casa automobilistica giapponese che di sicuro non vuole farsi trovare impreparata ai grandi cambiamenti che l’industria automobilistica dovrà affrontare nel corso dei prossimi anni.