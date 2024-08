Touring Superleggera Veloce12: inno all’aspirazione con 503 CV

La Touring Superleggera Veloce12 è una celebrazione dell’arte del design, un’esperienza di guida senza filtri, realizzata con ingegneria di precisione per coloro che amano il brivido della strada. Presentata al Quail durante la Monterey Car Week, questo capolavoro di maestria artigianale è stato progettato per i guidatori più esigenti che abbracciano pienamente la vita e rifiutano di seguire la massa. La Veloce12 è l’antidoto al sovraccarico di elettronica che caratterizza molti veicoli moderni.

Il motore: un cuore pulsante

Il cuore della Veloce12 è costituito da un propulsore sinfonico che evoca lo spirito delle più grandi GT della storia. Il motore V12 F133 A/C da 5,5 litri ad aspirazione naturale è stato meticolosamente ottimizzato per le prestazioni moderne, e fornisce un’esaltante potenza di 503 cavalli, 25 in più rispetto al suo predecessore. Con sistemi di scarico e di raffreddamento aggiornati, il motore della Veloce12 ruggisce con autorità, incarnando l’essenza dell’ingegneria analogica.

Touring Superleggera Veloce12: è tipicamente italiana

Salire a bordo della Veloce12 e sarete avvolti da un ambiente che trasuda pura italianità. Gli interni sono una vetrina dell’eleganza nostrana, con i migliori materiali provenienti dal Belpaese e una tavolozza illimitata di combinazioni di colori per soddisfare qualunque gusto. Ogni superficie è un piacere tattile, con texture che coinvolgono i sensi ed elevano l’esperienza di guida a nuovi livelli.

L’esterno della Veloce12 è esotico ed elegante al tempo stesso, un vero riflesso della storia della Touring Superleggera, che si spinge oltre i confini del design. Realizzata in leggera fibra di carbonio, la carrozzeria non solo consente di risparmiare peso, ma anche di ottenere una forma organica e contemporanea che sfida il conformismo.

Le caratteristiche

Touring Superleggera ha collaborato con TracTive per sviluppare un sistema di sospensioni adattive su misura, che consente al guidatore di regolare con precisione lo smorzamento della Veloce12 in base a qualsiasi condizione stradale. Il telaio rinforzato garantisce moderni livelli di rigidità torsionale, assicurando alla Veloce12 un’agilità e un coinvolgimento senza precedenti.

In collaborazione con Brembo, la Veloce12 è dotata di un sistema frenante avanzato che migliora la sensazione del pedale e le prestazioni, grazie a dischi più grandi e pinze aggiornate che riducono il peso non sospeso. L’impianto di scarico Supersprint, progettato per un flusso più libero, migliora la potenza e la risposta dell’acceleratore, consentendo al motore V12 di raggiungere livelli sinfonici, un’aria di pura italianità in forma di motore. Inoltre, il sistema di raffreddamento PWR migliora le prestazioni della Veloce12 fornendo un’efficienza di raffreddamento superiore del 30%, assicurando che il motore rimanga a temperature ottimali anche nelle condizioni più difficili.