TIR contromano a 90 km/h: follia in autostrada [Video]

Il video non è freschissimo, ma serve come monito. Vuole essere un invito alla prudenza, che non è mai troppa. Protagonista delle riprese un TIR che viaggia contromano, a 90 km/h, sull’autostrada A6 Torino-Savona, in Liguria. L’autista del camion ha sbagliato l’ingresso, percorrendo diversi chilometri sulla carreggiata opposta a quella da imboccare.

Attimi di terrore in autostrada

Immagino la paura e i rischi corsi dagli automobilisti impegnati in quel segmento viario, insieme ai motociclisti e ad altri conducenti di mezzi pesanti, quando si sono visti il grosso veicolo venire loro incontro, con le quattro frecce accese (sic!). Una scena raccapricciante, che custodiranno a lungo nella memoria personale.

Dal cielo è arrivato un aiuto

A filmare il collega ci ha pensato un altro camionista, tra l’area di servizio di Priero e l’uscita di Ceva. I suoi tentativi di dissuaderlo dal proseguire la marcia in quel modo, messi in atto a colpi di clacson, si sono rivelati infruttuosi. Per fortuna non si sono consumati incidenti, che avrebbero potuto avere un esito drammatico. L’autista del TIR contromano è poi stato fermato dalle forze dell’ordine. Era uno straniero, più nello specifico un 56enne di origini ucraine. Per lui una pesante multa, il fermo del camion e il ritiro della patente.

La spiegazione choc dell’uomo sul TIR

Da quel che si apprende, l’uomo avrebbe detto agli agenti della polizia di aver sbagliato l’uscita dall’area di servizio, in preda alla stanchezza. Non mi sembra per nulla una buona giustificazione, Anzi, è un’aggravante. In totale sono stati cinque i chilometri percorsi contromano dal TIR: non certo pochi. Solo un miracolo ha impedito che si consumasse una strage. Purtroppo episodi di veicoli che viaggiano in autostrada nel senso di marcia opposto a quello regolare non sono merce rara. Questo impone un supplemento di prudenza a chi viaggia nel giusto. Mai dare per scontato lo scenario ambientale!