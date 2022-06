Chevrolet Silverado colpita da un TIR e va a fuoco [Video]

Tragedia evitata per un soffio in un’autostrada statunitense, dove si è verificato un incidente spaventoso. La motrice di un TIR ha colpito in pieno un pick-up Chevrolet Silverado, fermo in mezzo alla carreggiata, trasformandolo in una palla di fuoco. Per fortuna non c’era nessuno a bordo, così non si registrano vittime o feriti. Anche il camionista è uscito illeso. Ma cosa è successo? Perché l’autocarro era fermo proprio lì? Perché il conducente del TIR non lo ha evitato? Sono tutte domande spontanee, alle quali cercheremo di dare risposta in base alle informazioni disponibili.

Il crash è causato da un animale

Partiamo col dire che l’incidente si è verificato in una Intestate del Minnesota. Qui una donna, con la giovane figlia, stava tranquillamente viaggiando sulla sua corsia, a bordo della Chevrolet Silverado, quando all’improvviso un cervo ha attraversato la strada. Impossibile evitarlo. Il contatto con l’animale, secondo quanto riporta Carscoops, ha attivato gli airbarg del pick-up americano, che si è fermato nel punto del crash.

La Chevrolet Silverado resta ferma

In casi del genere pare che la polizia del Minnesota suggerisca alle persone bloccate in auto di chiedere aiuto, senza scendere dal loro veicolo, perché attraversare un’autostrada, mentre gli altri mezzi transitano ad alta velocità, può essere molto rischioso.

La donna non ha ascoltato il consiglio delle forze dell’ordine ed ha recuperato la periferia del manto d’asfalto, insieme alla figlia, poco prima che sopraggiungesse il mezzo pesante. In questo caso la sua scelta di spostarsi in fretta sul ciglio della strada si è rivelata provvidenziale, risparmiando alle due donne una morte sicura.

Cosa stava facendo il camionista?

Nello scioccante video si può ammirare la motrice del TIR colpire ad andatura sostenuta la Chevrolet Silverado, provocando la sua esplosione, dopo averla lanciata sulla vicina rampa di uscita. Difficile dire perché il camionista non abbia nemmeno accennato una manovra di evitamento, pur avendo tutto lo spazio necessario per farlo. Ha avuto un malore? Stava scrivendo dei messaggi al telefonino? Stava armeggiando con il sistema di navigazione? Toccherà agli inquirenti fare chiarezza sul caso. A voi le immagini del terribile crash.