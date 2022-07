Bisarca passa col semaforo rosso: spaventoso incidente [Video]

Un brutto incidente si è consumato a Norwood, nel Massachusetts, dove il conducente di una Toyota Corolla è stato colpito da una bisarca a grande velocità. Il crash si è consumato all’incrocio fra la Route 1 e Sumner Street, intorno alle 14:15. La polizia del comune nella contea di Norfolk ha diffuso su Twitter un video dello schianto.

Scorrendo le immagini si vede il tizio al volante dell’auto giapponese mentre attraversa la carreggiata, con il semaforo verde acceso. Lui si sta muovendo nel perfetto rispetto delle norme, quindi in assenza di imprevisti non dovrebbe succedere nulla, ma capita una cosa che nessuno avrebbe voluto.

La bisarca si fionda sull’auto

Durante la marcia, con la strada libera davanti alla Toyota Corolla, il tizio al volante delle vettura del Sol Levante viene travolto dalla bisarca carica di veicoli, che attraversa l’incrocio a ritmo molto spedito, nonostante il semaforo rosso. Il rischio di un urto letale c’è tutto, ma per fortuna il grosso TIR non ha travolto l’auto nella parte centrale della fiancata, che non avrebbe dato scampo al tizio a bordo. Per lui solo lievi ferite: non il massimo, ma un respiro di sollievo rispetto a quello che poteva succedere.

Per fortuna non è scappato il morto

Ad evitare che l’incidente diventasse drammatico nel suo epilogo ci ha pensato una mano intervenuta dall’alto, spostando di pochi istanti l’attimo del contatto. Senza questo piccolo scostamento temporale, la bisarca non avrebbe colpito l’angolo posteriore sinistro della Toyota Corolla, ma una sezione ben più problematica per il suo conducente. Non ci vuole molto a capire come quest’ultimo sia rimasto scosso dall’incidente. In effetti la situazione è stata piuttosto spaventosa.

Attenzione massima negli incroci

William Brooks, capo della polizia di Norwood, conferma i rischi connessi al terribile crash. Da parte sua l’invito alla massima prudenza. L’incidente di cui ci siamo occupati oggi, come riferiscono i colleghi di Carscoops, è un invito a guardare in entrambe le direzioni prima di entrare in un incrocio, anche se si ha il semaforo verde a proprio favore. Guadando il video, forse, starete inveendo contro il conducente della bisarca, contestandogli anche la fuga. Su questo fronte, però, si impone una precisazione: sembra che il tizio abbia girato subito dopo per tornare sulla scena del crash. Il minimo che potesse fare dopo il casino combinato.