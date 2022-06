Il restyling della compatta giapponese (l’auto più venduta di sempre con oltre quarantasei milioni di unità vendute a partire dal 1966) arriverà nel primo trimestre del 2023 con aggiornamenti alla carrozzeria, tecnologia aggiornata e gli stessi motori ibridi, ma più potenti e con una versione a trazione integrale. Per il momento la Casa giapponese ha svelato le fotografie e le informazioni ufficiali della nuova Toyota Corolla 2023.

Toyota Corolla 2023: le novità estetiche

Dal punto di vista estetico le modifiche alla carrozzeria si concentrano su una griglia rinnovata e sulle modanature che circondano i fendinebbia e i fari, anch’essi nuovi. Inoltre i cerchi in lega da 18 pollici sono di nuova concezione. La nuova Toyota Corolla 2023 ha anche tre nuovi colori di carrozzeria: Jumper Blue (per Hatchback e Touring Sports), Midnight Teal (per Corolla Sedan) e Metallic Grey (per tutte le carrozzerie).

Le novità meccaniche della Toyota Corolla 2023

Più cavalli per le due ibride

La Corolla 2023 monterà poi la stessa meccanica 1.8 e 2.0 ibrida del modello che sostituisce, ma la prima con 140 CV (+18 CV), e la seconda con 196 CV (+12 CV). Questo aumento di potenza è accompagnato da un miglioramento delle prestazioni di, ad esempio, 1,7 secondi nello 0-100 km/h per la versione da 140 CV che ferma il cronometro sui 9,7 secondi.

Ibrida a trazione integrale

Altra novità importante è che nel 2023 la Toyota Corolla potrà essere un’ibrida a quattro ruote motrici. Questo sistema aggiunge un motore elettrico sull’asse posteriore per completare che si avvia solo quando necessario, come fa la Toyota Prius, di fatto non avere un albero di trasmissione collegato alle ruote posteriori consente all’intero sistema di essere più efficiente.

Batteria più leggera

La batteria di entrambi i motori, anch’essa nuova e dal peso inferiore di 18 chili, ha una posizione diversa per ottimizzare la distribuzione dei pesi. Inoltre è stato modificato anche il cambio automatico, composto da un ingranaggio epicicloidale che funge da variatore continuo, in modo che il motore non giri tanto.

Gli interni: tecnologia migliorata

All’interno lo schermo di infotainment centrale aumenta di dimensioni da 8 a 10,5 pollici e dispone di un nuovo software, permanentemente connesso a Internet, che lavora più velocemente e supporta i comandi vocali. I sedili ricevono una nuova tappezzeria e in generale le finiture sembrano di qualità superiore, almeno da quanto si può vedere dalle immagini.

In termini di sicurezza, infine, i sistemi della nuova Toyota Corolla 2023 saranno inclusi nel pacchetto Toyota Safety Sense potenziato. Ora include, ad esempio, un sistema che avverte se un ciclista si avvicina all’apertura della porta o alla frenata di emergenza in città, che ora scansiona anche gli incroci e si attiva se un’auto si avvicina dai lati.