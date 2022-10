Tesla, svelati i futuristici robot umanoidi Optimus e Bumble C [Video]

Il vulcanico Elon Musk lascia nuovamente tutti di stucco con un nuovo e spettacolare prodotto che promette di rivoluzionare la nostra vita quotidiana: stiamo parlando del Tesla Optimus, ovvero un futuristico robot umanoide capace di svolgere le mansioni più disparate, comprese quelle più faticose.

Tesla Robot: svelati due nuovi robot

Avevamo assistito a un’anticipazione lo scorso anno, in occasione dell’AI Day, dove Musk aveva presentato il robot umanoide Tesla Bot. Ora, a distanza di 12 mesi, il patron di Tesla ha svelto i progressi compiuti, mostrando al pubblico ben due nuovi prototipi di robot, battezzati rispettivamente Optimus e Bumble C. Il primo risulta più sofisticato, mentre il secondo è decisamente meno raffinato, anche dal punto di vista estetico.

Tesla robot: Bumble C

Bumble C è stato il primo dei due prototipi ad essere mostrato sul palco. Secondo le prime informazioni, fra i due si tratta anche del robot più avanzato in termini di sviluppo e durante la dimostrazione è stato capace di salutare il pubblico presente e di muoversi in maniera autonoma. Bumble C dovrebbe essere in grado di svolgere alcuni compiti all’interno di un ambiente controllato (come ad esempio una fabbrica), tra cui spostare oggetti voluminosi e altre mansioni ripetitive.

Tesla robot: Optimus

Subito dopo Bumble C, Tesla ha svelato all’evento il robot Optimus di prima generazione. Quest’ultimo non era ancora in grado di camminare in modo autonomo ed è stato capace di mostrare soltanto alcuni limitati movimenti con la mano. Nonostante non fosse ancora capace di camminare, Tesla ha assicurato che al suo interno erano presenti batterie, software, hardware e tutto il necessario per un corretto funzionamento del robot. Secondo quanto dichiarato, Optimus sarà capace di muoversi e camminare entro le prossime settimane. I dati e le caratteristiche di Optimus diffuse da Tesla specificano che il pacco batterie è da 2,3 kWh, più che sufficiente per circa una giornata di attività. Il robot sfrutta inoltre il medesimo hardware del sistema di guida semiautonoma Autopilot che equipaggia le auto elettriche Tesla.

Tempi e costo

A differenza degli altri prototipi di robot umanoide sviluppati da altre realtà hi tech, quelli di Tesla saranno destinati ad una produzione di massa declinata in elevati volumi. Tra i punti di forza dei Tesla Robot troviamo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sviluppata principalmente per la già citata tecnologia di guida autonoma. Grazie a quest’ultima, i robot saranno capaci di orientarsi nel mondo reale, svolgendo compiti di vario genere. La produzione dell’Optimus dovrebbe partire nel 2023 e il suo costo dovrebbe aggirarsi sui 20mila euro.