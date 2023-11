Tesla produrrà anche a Berlino auto elettrica da meno di 25.000 euro

Tesla nei prossimi anni lancerà almeno una vettura elettrica con un prezzo molto più conveniente rispetto ai modelli che attualmente compongono la sua gamma. Si dice infatti che questa auto avrà un prezzo di partenza non superiore ai 25 mila euro al netto di eventuali incentivi. Ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di nuove tecnologie ed in particolare ad una nuova piattaforma che consentirà di produrre l’auto utilizzando pochissime parti e riducendo così di molto i costi di produzione.

La Tesla da 25.000 euro sarà prodotta anche a Berlino: lo ha confermato il CEO Elon Musk

Si dice che questi rispetto a quelli di Model 3 e Model Y saranno addirittura dimezzati consentendo alla casa automobilistica di Elon Musk di mettere in vendita questo veicolo ad un prezzo molto competitivo. A proposito di questa auto, il cui nome rimane per il momento sconosciuto, nelle scorse ore è tornato a parlare Elon Musk. L’amministratore delegato di Tesla ha confermato che questa auto sarà prodotta in varie parti del mondo tra cui Cina, Messico e forse India. Nelle scorse ore abbiamo saputo che questo veicolo sarà prodotto anche in Europa, dove la casa americana dispone di una Gigafactory a Berlino in Germania. Proprio da li Musk ha fatto questa importante dichiarazione.

Ricordiamo che di questa auto di recente abbia anche saputo che avrà uno stile abbastanza futuristico con forme squadrate come quelle del recente pickup elettrico Tesla Cybertruck che sarà consegnato ufficialmente con le prime unità il prossimo 30 novembre. Al momento non è ancora chiaro l’anno in cui avverrà il debutto di questa futura entry level della gamma della casa americana. Ipotizziamo che comunque sicuramente ciò non avverrà prima del 2025. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello che novità arriveranno da Elon Musk nel corso dei prossimi mesi.