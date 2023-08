Tesla Model 3 “Highland” in vendita già da fine agosto in Cina

Tesla Model 3 Highland è la versione aggiornata della celebre berlina elettrica della casa automobilistica di Elon Musk. Secondo indiscrezioni rilanciate da Bloomberg nelle scorse ore, questa vettura sta per arrivare. Infatti si dice che l’auto rinnovata sarà messa in vendita da agosto 2023, ma solo in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. La versione restyling della Model 3 è già in fase di pre-produzione e i primi showroom cinesi dovrebbero riceverne delle copie nelle prossime settimane.

Si avvvicina il debutto di Tesla Model 3 Highland: in Cina nei negozi a fine mese

Secondo il rapporto di Bloomberg, i concessionari Tesla in Cina stanno già accettando prenotazioni per la Tesla Model 3 Highland. Da settembre la nuova versione della berlina elettrica verrebbe prodotta presso la Gigafactory di Shanghai, dove i veicoli sono destinati al mercato locale ed europeo. Il suo arrivo nel nostro continente potrebbe dunque avvenire entro fine anno. L’auto di Tesla dovrebbe avere un frontale completamente rinnovato, con un nuovo paraurti e nuove ottiche. Nel restyling dovrebbero essere inclusi anche nuovi cerchi.

Tesla Model 3 Highland avrà anche interni rinnovati. Si preannuncia un nuovo volante (potenzialmente senza interruttori) nuove tecnologie e anche una batteria diversa rispetto ai modelli attuali con qualche km in più di autonomia. A breve dunque dovremmo conoscere ogni dettaglio di questa attesa vettura che ancora per molti anni sarà una delle principali protagoniste nella gamma della casa automobilistica americana.