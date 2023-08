Tesla Model 3 Restyling: debutto sempre più vicino [FOTO SPIA]

Tesla Model 3 restyling è sempre più vicina al suo debutto. Il prototipo camuffato di quello che viene definito con il nome in codice di Project Highland è stato avvistato nelle scorse ore in nuove foto spia a Palo Alto in California vicino alla sede di Tesla. Anche queste immagini mostrano pesanti coperture che nascondono le novità ma nonostante ciò possiamo dedurre quelli che saranno i cambiamenti estetici relativi a questo aggiornamento della berlina elettrica di Tesla. Nelle immagini pubblicate su Twitter da Y2KColin possiamo notare alcune cose interessanti.

Ecco le principali novità che vedremo con Tesla Model 3 Restyling

Le foto sembrano suggerire che la casa americana abbia modificato in particolare la parte anteriore e posteriore della sua vettura, mantenendo la maggior parte della carrozzeria della berlina completamente elettrica. Il paraurti anteriore della Tesla Model 3 Restyling è sicuramente la parte che attira maggiormente l’attenzione. Questa sembra un po’ più lunga nel muso o nel paraurti anteriore rispetto alla versione attualmente sul mercato.

Sembra esserci anche una fotocamera sulla punta del naso del Model 3, simile a quella del pickup Tesla Cybertruck. Il nuovo posizionamento della telecamera suggerisce che Tesla Model 3 restyling sarà pronta per adottare Tesla Vision. La nuova Model 3 sarà probabilmente equipaggiata con l’Hardware 4.0 di Tesla.

Al momento non è ancora chiaro quando questa auto debutterà ma non dovrebbe mancare ormai molto. Vedremo dunque che novità emergeranno a proposito della berlina elettrica di Tesla nei prossimi giorni.