Tesla Cybertruck: le prenotazioni hanno raggiunto quota 1,9 milioni

Tesla Cybertruck è la prossima grande novità in attesa di lancio per quanto riguarda la casa automobilistica di Elon Musk. Nei giorni scorsi è stato prodotto il primo esemplare in Texas e inoltre sono stati rivelati nuovi dettagli a proposito di quelle che saranno le sue dimensioni e le sue caratteristiche. Sempre a proposito di questo atteso pickup elettrico, nelle scorse ore è emerso un nuovo dettaglio. Tesla infatti ha comunicato che le prenotazioni per acquistare Tesla Cybertruck continuano a salire e adesso hanno raggiunto e superato quota 1,9 milioni. Sono tante le persone che hanno versato la caparra per acquistare il proprio pickup elettrico che a quanto pare potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore ai 40 mila dollari negli Stati Uniti.

Già oltre 1,9 milioni le prenotazioni per Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck alle ore 14:30 del 21 luglio aveva registrato 1.943.876 prenotazioni. Ciò equivale a oltre $ 194 milioni di entrate pre-ordine per il pickup elettrico. Ricordiamo che ovviamente la prenotazione avviene semplicemente versando 100 dollari di cauzione e non si traduce in un acquisto automatico. Chi prenota il veicolo può benissimo tirarsi indietro perdendo solo i 100 dollari versati.

Questo numero di ordini di 1,9 milioni è quasi il doppio di quello che era il conteggio delle prenotazioni poco più di due anni fa. Nel maggio 2021 , abbiamo riferito che il veicolo aveva finalmente raggiunto 1 milione di preordini, circa 18 mesi dopo la presentazione del veicolo. La produzione di Tesla Cybertruck dovrà aumentare e non di poco per soddisfare tutti i titolari della prenotazione in un ragionevole lasso di tempo.