Tesla Cybertruck: in una foto mostrato il gigantesco tergicristallo in azione

Tesla Cybertruck è uno dei veicoli più attesi e controversi della casa automobilistica di Elon Musk. Il pick-up elettrico, presentato nel 2019, ha stupito e diviso il pubblico per il suo design futuristico e squadrato, che ricorda un veicolo da fantascienza. Tra gli elementi più curiosi della Cybertruck, c’è il suo tergicristallo gigante, che si estende per tutta la lunghezza del parabrezza, che è anch’esso enorme e inclinato. Finora, però, non si era mai visto il tergicristallo in funzione, dato che il modello non è ancora entrata in produzione.

In una foto mostrato per la prima volta l’enorme tergicristallo di Tesla Cybertruck in azione

Ora, però, Tesla ha pubblicato una nuova foto del suo Tesla Cybertruck in cui si vede il suo enorme tergicristallo in funzione. Al momento non è ancora certo che questo tergicristallo sia inserito nella versione di produzione del veicolo anche se a questo punto sembra sempre più probabile. Questo sebbene mesi fa Elon Musk avesse escluso tale possibilità quando vi erano stati degli avvistamenti di prototipi dotati di questa tecnologia.

Ricordiamo che Tesla Cybertruck ha prodotto la sua prima unità nei giorni scorsi in Texas. Le prime consegne dovrebbero avvenire entro la fine del terzo trimestre del 2023. La produzione a pieno regime dovrebbe eavvenire nel corso del 2024, dopo alcuni ritardi dovuti alla carenza di chip e alla difficoltà di realizzare il design originale. La Cybertruck avrà tre versioni, con autonomie che vanno dai 400 ai 800 km e prezzi che partono da 39.900 dollari. Tesla ha dichiarato di aver ricevuto oltre un milione di prenotazioni per il suo pick-up elettrico.