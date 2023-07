Tesla rilascia un grande aggiornamento software con nuove funzioni: carica solare, Spotify rinnovato e multiview

Tesla ha rilasciato un grande aggiornamento software per le sue auto elettriche, che introduce nuove funzioni e migliora quelle esistenti. L’aggiornamento, denominato 2023.26, è disponibile per Model S, 3, X e Y e porta diverse novità. Vediamole nel dettaglio.

Importante aggiornamento software per le auto di Tesla

• Carica solare: questa funzione permette di impostare la carica della batteria in base alla produzione di energia solare della propria casa. Se si dispone di un impianto fotovoltaico e di una Powerwall, si può scegliere di caricare l’auto solo quando c’è abbastanza energia solare disponibile, risparmiando sulla bolletta elettrica e riducendo le emissioni di CO2. La funzione carica solare si attiva dal menu impostazioni della carica, e richiede una connessione internet tra l’auto e il sistema Tesla Energy.

• Spotify rinnovato: questa funzione migliora l’esperienza di ascolto della musica in streaming con Spotify, il servizio integrato nelle auto Tesla. La nuova interfaccia di Spotify è più intuitiva e veloce, e permette di accedere facilmente alle proprie playlist, ai podcast, ai brani salvati e alle classifiche. Inoltre, si può cercare la musica per genere, umore, attività e altro. La funzione Spotify rinnovato si attiva dal menu intrattenimento dell’auto, e richiede un account Spotify Premium.

• Multiview: questa funzione sfrutta le telecamere esterne dell’auto per offrire una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante. La funzione multiview si attiva dal menu sicurezza dell’auto, e permette di scegliere tra quattro modalità di visualizzazione: anteriore, posteriore, laterale e panoramica. La funzione multiview è utile per parcheggiare, per sorvegliare l’auto e per registrare eventuali incidenti.

Queste sono solo alcune delle novità introdotte dall’aggiornamento software 2023.26 di Tesla, che include anche altre funzioni minori e correzioni di bug. L’aggiornamento si scarica in modo automatico tramite la connessione internet dell’auto, e si installa in pochi minuti. La casa americana è nota per la sua capacità di aggiornare costantemente le sue auto con nuove funzioni software, che le rendono sempre più intelligenti e divertenti.