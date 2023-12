Tesla Model Y restyling: a Shanghai tutto pronto per l’avvio della produzione

Tesla Model Y restyling sta per arrivare. L’aggiornamento del crossover di Tesla è previsto per il prossimo anno e seguirà quello della berlina Tesla Model 3 di quest’anno. Presso la Gigafactory di Shanghai tutto è pronto per la produzione del nuovo modello, una delle novità più attese in assoluto nel mondo dei motori.

Tutto pronto in Cina per la produzione di Tesla Model Y Restyling

Secondo Bloomberg News il debutto di Tesla Model Y Restyling conosciuto anche come Project Juniper è ormai in dirittura d’arrivo. Le novità dovrebbero essere simili a quelle viste nella recente Tesla Model 3. Questo significa che oltre ai fari anteriori e posteriori che assomiglieranno a quelli della nuova Model 3, sono previsti miglioramenti degli interni della vettura e un maggiore comfort a bordo, grazie a un assetto meno rigido.

Tesla inizierà probabilmente la produzione in serie del suo nuovo Tesla Model Y restyling presso Giga Shanghai nell’estate del 2024. Attualmente, le linee di produzione sono in fase di aggiornamento in preparazione al cambio di modello. Secondo un rapporto di Bloomberg, il primo lotto della Model Y rinnovata sarà prodotto nella seconda metà del 2024 nella gigafactory di Tesla a Shanghai. La produzione nello stabilimento della casa automobilistica di Elon Musk sarà sospesa per circa una settimana durante le vacanze di Capodanno per un aggiornamento parziale.

La fabbrica di Tesla a Shanghai ha attualmente una capacità annua di oltre 950.000 veicoli, la più grande al mondo. Lo stabilimento produce la berlina Model 3 e il crossover Model Y. Nello stabilimento non vengono costruiti altri modelli Tesla. Per il futuro si parla però anche di una nuova vettura entry level da 25 mila dollari. Giga Shanghai ha iniziato le sue attività alla fine del 2019 e ha iniziato le consegne delle prime unità di Model 3 prodotte localmente nel gennaio 2020 e quelle di Model Y nel gennaio 2021.