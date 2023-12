Tesla Model 3: auto meno affidabile secondo il rapporto TÜV 2024

Tesla Model 3 si è classificata all’ultimo posto poco onorevole nel rapporto sull’affidabilità del TÜV 2023 a causa di problemi alle sospensioni e ai freni, dovuti a intervalli di manutenzione troppo lunghi. Nelle ispezioni effettuate, quasi il 15 per cento dei Model 3 ha riscontrato problemi. Questo test viene effettuato in Germania, dove i veicoli a motore di età superiore a tre anni devono essere sottoposti a un controllo periodico obbligatorio ogni 24 mesi, durante il quale vengono valutati componenti cruciali per la sicurezza e le emissioni come telaio, freni, sterzo, luci, specchietti e cinture di sicurezza.

Il rapporto ordina le auto in base all’età e la Tesla Model 3 è risultata la peggiore in generale nel segmento dei 2-3 anni. I problemi frequentemente riscontrati includono difetti di frenata, che secondo i tester sono in parte causati dal modo in cui i veicoli elettrici si affidano molto al recupero di energia per rallentarli, il che implica che i freni tradizionali non vengono usati come necessario per tenerli in funzione in modo efficiente. Altri malfunzionamenti comuni erano problemi di sospensione dovuti allo sforzo di portare batterie pesanti.

Insomma un primato di cui Tesla avrebbe fatto volentieri a meno per la sua berlina elettrica che comunque rimane una delle auto elettriche più vendute al mondo. Da segnalare che in questa classifica alle spalle di Tesla Model 3 tra le auto meno affidabili si segnalano anche Dacia Logan e Seat Alhambra. Tra le auto più affidabili si segnalano invece Audi TT, che è sempre stata tra le prime tre in tutte le fasce d’età, così come la Volkswagen Golf Sportsvan.