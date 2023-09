Una Tesla Model 3 prende fuoco dopo aver urtato un oggetto sulla strada [VIDEO]

Una Tesla Model 3 del 2022 ha preso fuoco e si è completamente distrutta a Newark nel New Jersey, il 13 settembre 2023. Un soccorritore che era sul posto ha pubblicato sul web le immagini e il video dell’incidente. Il conducente ha riferito di aver colpito un oggetto sulla carreggiata poco prima che il veicolo iniziasse a mostrare avvisi relativi ad un problema critico. Si è quindi fermato sul lato della strada, ha avvisato le autorità e ha abbandonato il veicolo in sicurezza prima che il pacco batteria iniziasse a fumare intensamente e scoppiasse in fiamme.

Dopo aver colpito alcuni detriti in strada una Tesla Model 3 ha iniziato a fumare e poi ha preso fuoco finendo distrutta

Si tratta di una vulnerabilità che è stata già riscontrata in diversione occasioni con la Tesla Model S, cosa che nei mesi scorsi ha causato l’avvio di una formale indagine da parte della NHTSA. In quel caso, diversi veicoli presero fuoco dopo aver colpito detriti sulla strada prima che Tesla risolvesse il problema. La soluzione fu di aggiungere una piastra in titanio e un deflettore in alluminio sotto i veicoli, che proteggeva meglio l’auto dagli urti con i detriti. Ha funzionato e da allora i casi di questo tipo si sono ridotti di moltissimo.

Dato che Tesla ha venduto più di quattro milioni di Tesla Model 3 e Model Y in tutto il mondo, e non ci sono stati molti casi simili che hanno portato a incendi, si può presumere che questo sia stato un problema isolato. Evidentemente questi detriti hanno colpito Model 3 nel punto giusto per penetrare nel pacco batteria. Bisogna sottolineare che gli incendi di veicoli elettrici causati da urti con detriti non riguardano solo veicoli Tesla. Qualsiasi veicolo elettrico può avere un guasto catastrofico della batteria da un impatto nelle giuste condizioni. Infatti, una Xpeng P7 ha fatto notizia l’anno scorso per quello stesso motivo.

Come nel caso della maggior parte degli incendi di veicoli elettrici, spegnere l’incendio di questa Tesla Model 3 si è rivelato difficile per il Newark Fire Department. Diverse volte dopo aver spento le fiamme, il veicolo ha iniziato a fumare e poi a riaccendersi. A seconda della chimica della batteria, i veicoli possono entrare in uno stato chiamato runaway termico. Il runaway termico è un fenomeno in cui le celle della batteria al litio-ione iniziano uno stato di auto-riscaldamento e creazione di ossigeno. Con il runaway termico, il pacco batteria continua a riaccendersi dopo essere stato spento fino a quando non rimane nulla del pacco batteria da bruciare.